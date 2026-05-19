Mueren 31 trabajadores en accidentes laborales en Andalucía hasta marzo

Un total de 31 trabajadores fallecieron en accidente laboral en el primer trimestre de 2026 en Andalucía, tres más que en el mismo periodo del año anterior, lo que en términos relativos implica un ascenso del 10,71%, según los datos más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, de la suma de decesos en accidente laboral en la comunidad andaluza, 30 de ellos han ocurrido durante la jornada, lo que se traduce en un solo fallecimiento 'in itinere'. Además, solo dos de los 31 trabajadores fallecidos durante este periodo de tiempo son trabajadores por cuenta propia, mientras que hasta 29 --incluyendo el deceso 'in itinere'-- corresponden a asalariados. Estos datos contrastan con los registrados durante el primer trimestre del curso pasado, cuando de los 28 notificados, 20 de ellos fueron en jornada y hasta ocho sucedieron 'in itinere', lo que supone un incremento de diez decesos.

Accidentes de trabajo con baja, en jornada e 'in itinere'

Provincias

Por provincias, Sevilla es la que ha registrado un mayor número de accidentes mortales, con once, mientras que Almería es la inmediatamente posterior, con seis. Le siguen Cádiz, con cinco, mientras que Málaga, Córdoba, Granada y Huelva, han registrado dos deceso, respectivamente. De esta forma, la provincia jiennense es la única andaluza que no ha registrado ningún fallecimiento por accidente laboral en el primer trimestre de 2026.

Por otra parte, Almería es la única provincia andaluza que ha registrado fallecidos 'in itinere' en esta misma horquilla, con uno. Contrasta con los datos registrados el año anterior en el mismo periodo, con hasta cinco fallecidos en Sevilla y uno en Córdoba, Jaén y Málaga, respectivamente. Asimismo, en el conjunto de la comunidad andaluza se han registrado 20.675 accidentes en jornada, mientras que los 'in itinere' ascienden hasta 3.672, lo que suma hasta 24.347 accidentes en total.

Gráfico que muestra los accidentes laborales en Málaga en 2026 desglosados por sectores.

De estos, 177 en jornada y 40 'in itinere' han sido catalogados como graves, Siendo Málaga (44) y Sevilla (10), las que más casos han registrado, respectivamente. De esta forma, los accidentes laborales leves ascienden a 20.468 en jornada y 3.631 'in itinere', siendo Sevilla la que lidera ambas categorías, con 5.011 en el lugar de trabajo y 1.119 'in itinere'.

A nivel nacional, el número de fallecidos asciende a 170, ocho más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un ascenso del 11,5% en términos relativos.