Antonio Vargas renuncia a la Secretaría de Urbanismo del PSOE de Málaga

El secretario de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del PSOE de Málaga, Antonio Vargas, comunicó el miércoles, al término de la reunión de la Ejecutiva Provincial de los socialistas malagueños, su renuncia al cargo por motivos personales y profesionales.

Así lo informó el PSOE, que expresó su agradecimiento a Antonio Vargas por «su dedicación, compromiso y trabajo durante este tiempo, así como su aportación al proyecto socialista en la provincia. Estamos seguros de que seguiremos contando con su experiencia y conocimiento».

Vargas fue uno de los fichajes externos ‘estrella’ del secretario general, Josele Aguilar, hace un año para su ejecutiva en el Congreso Provincial que se celebró a finales del mes de marzo. Un perfil técnico para un tema tan sensible como el Urbanismo y la Vivienda para el que eligió al exdecano del Colegio de Arquitectos de Málaga.

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Primera reunión de la Ejecutiva

La decisión de Vargas de dejar el órgano provincial socialista se conoció tras la primera reunión que el PSOE malagueño celebra después de las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que bajó el porcentaje de apoyo, cayendo por primera vez por debajo del 20% en unos comicios en los que cosechó 149.450 papeletas.