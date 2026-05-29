Cinco días de lucha contra un fuego "intencionado" y 400 hectáreas afectadas en el corazón de Doñana: el primer gran incendio del año en Andalucía se acerca a su fin

El primer incendio complejo y de envergadura que ha sufrido Andalucía en este arranque de la temporada ha afectado al corazón de Doñana, a la zona conocida como el paraje de Las Marismillas. En total, se han visto afectadas en torno a 400 hectáreas aunque no todas se encuentran arrasadas por el fuego. La Junta de Andalucía está convencida de que ha habido "islas" que han quedado a salvo de las llamas y que, por tanto, la recuperación natural tras el siniestro será menos compleja que en otras ocasiones. No obstante, habrá que esperar a la inminente "extinción" completa del fuego para tener una medición real de su impacto y también un análisis más profundo de sus causas.

De momento, tras un despliegue de más de 600 efectivos terrestres, 36 medios aéreos y 24 autobombas, el fuego se pudo dar por controlado en la noche del pasado miércoles. Han participado los medios aéreos del Ministerio de Defensa así como los recursos disponibles del Infoca que tenía establecido el 1 de junio como fecha de activación del periodo máximo de riesgos de incendios. La Junta, no obstante, incide en que todos los recursos están operativos.

La joya natura amenazada: incendio en el corazón de Doñana

Tras estos cinco días de trabajo, este jueves ya sólo resta su extinción completa. "Ha sido un incendio muy difícil, por un lado, por la importancia de la localización donde se produce, una joya mundial como es el espacio de Doñana. En segundo lugar, por la dificultad de acceso, porque tanto en marismas como en duna los operativos han tenido dificultades para trabajar. Y en tercer lugar, por el viento ya que se preveía un viento muy inferior y lamentablemente hemos tenido de rachas de 40 o 50 kilómetros por hora que nos han complicado francamente la actuación", explica el consejero de Presidencia Antonio Sanz en declaraciones realizadas en Jaén.

Un retén de bomberos del Infoca trabaja en incendio en Doñana este martes. / EFE/ Alberto Díaz

La Junta de Andalucía incide en las enormes diferencias entre este incendio y el que se declaró en 2017 en el entorno de Doñana que llegó a arrasar casi 10.000 hectáreas en el entorno del Parque Nacional. En este caso, la superficie afectada es muy inferior aunque con un elevado valor ecológico ya que se encuentra en el centro del Parque Nacional."Vamos a hablar de una regeneración natural rápida de un entorno con el que todos estamos volcados en que se recupere cuanto antes", subraya Sanz.

Investigación sobre las causas

Una vez que se complete la extinción y se puedan delimitar también las hectáreas afectadas realmente por las llamas, el dispositivo del plan Infoca trabaja también en la recopilación de información que pueda ser determinante para esclarecer las causas del siniestro. De momento, el Gobierno andaluz, como apuntó la consejera portavoz, Carolina España, este miércoles, tiene como principal hipótesis que el fuego haya sido intencionado.

Eso sí, la Junta de Andalucía lo separa del efecto del paso de las hermandades hacia El Rocío. El fuego, con distintos focos a la vez, se registró el domingo, 48 horas después de que pasaran las hermandades. Eso sí, el riesgo del fuego obligó por primera vez a las hermandades de Cádiz a cambiar sus recorridos de regreso y a la hermandad matriz, de Almonte, a retrasar su salida para facilitarlo.

Más de un centenar de especies afectadas

En un primer análisis, SEO/BirdLife ha apuntado que el incendio afecta a un centenar de especies. Según ha indicado la organización en una nota de prensa, el fuego habría arrasado unas 400 hectáreas de un paisaje tan característico de Doñana como son los sabinares, pinares y los valles interdunares (los famosos 'corrales'). El incendio ha afectado numerosos Hábitats de Interés Comunitarios, entre los que se encuentran los bosques de pino piñonero, monte blanco y dunas litorales, a los que se asocian numerosas especies de flora amenazada, muchas de ellas al final de su ciclo reproductivo.

Además, la zona afectada es "especialmente relevante" para la herpetofauna, un grupo faunístico que se ve muy afectado debido a su baja capacidad para huir de las llamas, entre la que se encuentra la víbora hocicuda, así como la culebra de herradura, la bastarda o la lagartija colilarga. También es hábitat de mamíferos de mediano y gran tamaño, entre los que destaca el lince ibérico, pero también ciervos, gamos, jabalíes, tejones, meloncillos, zorros o ginetas.

Incendio en Doñana. Satélite Copérnico. / El Correo

Malestar en la oposición

La oposición de izquierda en bloque ha expresado su malestar por la gestión y la falta de información del Gobierno de Juanma Moreno en relación con este incendio. Así, tanto el PSOE, como Por Andalucía y Adelante Andalucía han registrado peticiones de comparecencias del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en la diputación permanente para aclarar las circunstancias.

Los grupos de la oposición han denunciado "falta de transparencia" del Gobierno andaluz tanto en la gestión del incendio desde que se declaró el pasado domingo como en el esclarecimiento de las causas de un fuego que, según los primeros indicios, ha sido intencionado.