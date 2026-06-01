El Gobierno y el Puerto de Sevilla dan luz verde a la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir contra las narcolanchas

La lucha contra el narcotráfico no cesa y busca nuevos elementos para evitar la entrada de narcolanchas por mar en la Península Ibérica. La muerte de dos guardias civiles mientras perseguían a una de estas embarcaciones ha supuesto un nuevo revés en el conflicto. Los Guardias Civiles llevan tiempo alertando de que se ha perdido "el principio de autoridad" y pelear contra los traficantes es cada vez más difícil.

Por este motivo, se están ideando nuevas barreras defensivas con las que disuadir la acción del narcotráfico en las aguas atlánticas y los ríos andaluces. Desde hace varios años se está trabajando en un proyecto que implica a varios ministerios para impedir la entrada de narcolanchas en el Guadalquivir.

El Gobierno de España tiene previsto instalar barreras móviles "en todo el Guadalquivir", según confirmó Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, hace unos días en el Senado. La inversión será "de más de 12 millones de euros". De hecho, el Ministerio del Interior y el Puerto de Sevilla firmaron el pasado 19 de mayo el convenio para aplicar este proyecto con el que pretenden poner freno a la entrada de narcolanchas río arriba con cargamentos de droga y avituallamiento.

El proyecto es complejo. El uso del Guadalquivir implica grandes dificultades. Entre otras, hay que respetar los valores medioambientales del cauce y su entorno inmediato. Por eso, se ha trabajado durante varios años y con criterios técnicos en un sistema que quiere reducir el margen de actuación de las narcolanchas en el Guadalquivir y facilitar el control de los cuerpos y fuerzas de segurdiad.

Por el momento, se conocen pocos detalles al respecto de esta instalación, que próximamente saldrá a licitación. Fuentes de Interior insisten en que dar demasiados detalles de estas intenciones podría facilitar el trabajo a los narcotraficantes para salvar estos nuevos elementos de protección. Aun así, Grande-Marlaska ya explicó que se llevaba trabajando un año en este proyecto. "Han sido necesarios muchos informes de la Guardia Civil para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó este convenio para la instalación de un sistema de control en la ría del Guadalquivir recientemente. Esto era necesario, ya que este organismo, dependiente del Ministerio de Tranportes, es el encargado de la gestión de la Eurovía Guadalquivir E-60.02 y era una paso previo a la firma. El convenio ya "está firmado", asegan fuentes del puerto y de Interior a El Correo de Andalucía.

"Hay que seguir aplicando el principio de legalidad"

El titular de la cartera de Interior anunció la instalación de estas barreras móviles en el Guadalquivir en una interpelación realizada en el Senado. "Hay que seguir aplicando el principio de legalidad, estamos en un Estado de derecho", respondió Marlaska cuando el PP le solicitó ser más contundente en el mar contra los narcotraficantes.

Además, reprochó a los populares que sus propuestas "siempre son vacías". "Siempre estamos abiertos al debate", insistió el ministro.

El Guadarranque, la primera barrera "antinarcos"

El Ministerio del Interior ya realizó una actuación similar en el río Guadarranque, en San Roque, en un lugar donde los narcos accedían cuando aún el Estrecho de Gibraltar copaba gran parte del narcotráfico y el Guadalquivir parecía un lugar por explorar para la entrada de droga. Esta barrera antinarcos se instaló en un plazo de dos meses en el año 2016.

Imagen de la instalación de la barrera antinarcos en San Roque. / Ayuntamiento de San Roque

El soporte defensivo cuenta con 25 pilotes de acero rellenos de hormigón para fijar su posición. Los tubos tienen 80 centímetros de diámetro y 1,2 centímetros de espesor, separados unos de otros 2,4 metros, espacio en el que se instalaron las dos barreras en zigzag. Esto deja a la vista la barrera. De hecho, aquellas vayas fueron abiertas por los narcotraficantes solo tres meses después de su implantanción.

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La nueva barrera que se instalará en el Guadalquivir -aún no ha trascendido si será similar a la del Guadarranque- no afectará en ningún caso a los barcos mercantes ni a los turísticos que navegan por el río. Así lo han confirmado fuentes del Puerto de Sevilla a este periódico. "No va a afectar a la entrada y salida de buques".