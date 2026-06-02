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Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad

El exrector de la Universidad de Córdoba ha sido consejero de Universidades de la Junta de Andalucía desde julio de 2022 y figuraba en el equipo de Juanma Moreno en las últimas elecciones

José Carlos Gómez Villamandos.

José Carlos Gómez Villamandos. / A.J. González

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Araceli R. Arjona

Córdoba

El exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes tras una larga batalla contra el cáncer, a los 63 años de edad.

José Carlos Gómez Villamandos era catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, donde fue elegido rector en mayo de 2014, responsabilidad que ocupó hasta mayo de 2022.

En el año 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. En su etapa anterior, entre 1988 y 1992, fue profesor y secretario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde inició su carrera.

Desde el 16 de julio de 2022, ha ocupado el cargo de consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, con el gobierno de Juanma Moreno. En las últimas eleciones autonómicas, celebradas el pasado 17 de mayo, Villamandos apareció en la candidatura de Moreno como una de sus apuestas de gestión.

Córdoba. Presentación del libro de la Formación Profesional de Andalucía: una visión actual y de futuro. Diario Córdoba, asiste José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Mª del Carmen Castillo

Córdoba. Presentación del libro de la Formación Profesional de Andalucía: una visión actual y de futuro. Diario Córdoba, asiste José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Mª del Carmen Castillo / Manuel Murillo / COR

Comprometido con Córdoba

Persona activa y comprometida con Córdoba, Gómez Villamandos participó el pasado mes de marzo en la presentación del libro sobre el 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico de Córdoba, en cuyo impulso él tuvo un papel muy activo.

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A lo largo de su carrera, Gómez Villamandos, académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y Oriental, participó y dirigió numerosos proyectos de innovación y mejora docente, siendo además coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. También fue miembro del grupo de investigación Anatomía Patológica Animal y autor de más de un centenar de artículos.

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