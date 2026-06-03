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IV Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía

La Diputación de Sevilla reivindica la provincia como lugar para atraer inversiones y retener el talento

El vicepresidente de Prodetur destaca la industria agroalimentaria, el sector aeroespacial, las energías renovables o el turismo como las principales fortalezas de la provincia de Sevilla

Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur.

Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur. / Alberto Díaz

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Clara Campos

Sevilla

El vicepresidente de Prodetur -organismo dependiente de la Diputación de Sevilla-, Rodrigo Rodríguez Hans, ha apuntado que "Andalucía cuenta una posición privilegiada en el mundo a nivel geoestratégico y a ello se suma que es independiente energéticamente y que tiene autonomía industrial en muchos campos, que es algo muy positivo e importante". Especialmente en lo que se refiere al sector de la energía, que le permite "tener independencia sobre lo que sucede en el Estrecho de Ormuz", ha incidido

Rodríguez Hans ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la IV edición de las Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario de Córdoba y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Auren Spain, Statkraft y Syrsa con la colaboración de Fundación Cajasol.

Principales sectores económicos en Sevilla

El representante de Prodetur ha hecho hincapié en las principales fortalezas de la provincia de Sevilla, entre las que se encuentran la industria agroalimentaria, el sector aeroespacial, las energías renovables y el turismo. En este sentido, ha destacado algunas de las infraestructuras más potentes con los que cuenta la provincia, como son el Puerto de Sevilla o el Aeropuerto hispalense. o

En lo que se refiere al turismo, ha marcado como reto la necesidad de que "siga siendo sostenible". "Tenemos que hacer que se siga entendiendo como un turismo de experiencia más allá de las visitas a los iconos de la ciudad de Sevilla para que los visitantes también vayan a la provincia y en esto, hay mucho margen", ha subrayado.

Vivienda y políticas sociales

El vicepresidente de Prodetur ha defendido la política que viene realizando la Diputación, que impulsa "un modelo diferente de políticas sociales y de vivienda". A este respecto, ha hablado el proyecto del Cuarto, un gran desarrollo residencial que acogerá en torno a 6.000 viviendas "de las que la mitad será VPO, pero con precios realmente asequibles", ha abundado.

Asimismo, ha recordado la inversión de la administración provincial en los municipios para este fin, que se eleva a los 70 millones de euros. "A ello hay que sumar los 400 millones de euros destinados a los ayuntamientos para que las infraestructuras y los equipamientos estén en condiciones de atraer inversión y que mucho del talento de nuestra tierra tenga las herramientas para hacerlo".

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Así, ha asegurado que "esa es la obsesión de la Diputación: que vivas donde vivas, se puedan sacar proyectos adelante y que se realicen políticas sociales que permeen y den oportunidades a todo el mundo nazca donde nazca y que eso, revierta directamente a la sociedad". En este sentido, ha subrayado la necesidad de la colaboración público-privada, que permita el desarrollo de iniciativas "en cualquier punto de la provincia".

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