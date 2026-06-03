Pimentel destaca los parques empresariales y Sevilla TechPark como motores económicos de la ciudad: "Están al 88% y hay muchos proyectos que quieren entrar"

Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado del Área de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, ha destacado la "buena situación económica" que vive Sevilla capital, con avances en el mercado laboral, la creación de empresas y el buen funcionamiento de los parques empresariales, entre los que ha destacado Sevilla TechPark.

Pimentel ha sido el encargado de la apertura institucional de la IV edición de las Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario de Córdoba y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Auren Spain, Statkraft y Syrsa con la colaboración de Fundación Cajasol.

Recuerdo a Villamandos

En su inicio, ha tenido unas palabras de recuerdo para el exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes tras una larga batalla contra el cáncer, a los 63 años de edad. "Era un buen político, un buen gestor, un buen rector, pero sobre todo era una gran persona y he tenido la suerte de trabajar con él".

Durante su intervención, Pimentel ha desgranado los principales datos que respaldan este "buen momento" de la economía sevillana. En este sentido, ha recordado que, desde 2023, la capital ha crecido un 4,2% en la creación de sociedades mercantiles, "una cifra superior a las de las capitales de nuestro entorno y a las de población similar".

Buen funcionamiento de los parques empresariales

Además, ha indicado que el 88% del suelo de todos los parques empresariales -18 en total- están ocupados y "hay muchos proyectos que quieren entrar". A ello se suman los datos del desempleo, qie se situó en 49.763 parados según los últimos registros, "algo que no veíamos desde mayo de 2008, en momentos de precrisis del ladrillo". Pimentel ha abundado en este tema, y ha asegurado que, "desde 2023, de cada 100 parados que había en la ciudad, 19 habían encontrado trabajo y12.000 personas han encontrado trabajo desde que se inició el mandato".

Pimentel ha destacado el motor que supone Sevilla TechPark, "el más importante de España", con 575 empresas, el 1,16% del PIB provincial y el 2,63% de Andalucía. Además, ha recordado que hay 30.000 profesionales cualificados trabajando en esta ubicación y 10.000 estudiantes, "por lo que es un foco de I+D+i y de talento que tenemos que seguir explotando y los datos de 2026 van a ser mejores", ha garantizado.

Fortaleza del sector aeroespacial

Entre los sectores industriales de Sevilla, Pimentel ha querido destacar el aeroespacial, que, ha indicado, genera 3.000 millones de facturación en Andalucía "y el 80% están en Sevilla y su provincia". A este respecto, hecho referencia a proyectos ya consolidados y que siguen siendo muy importantes como el A400M "y su versatilidad" y el C295, "que está teniendo un empuje en cuanto a su venta".

Tras agradecer el trabajo que hace el ecosistema empresarial para impulsar la situación económica de la ciudad, ha destacado el papel del Gobierno municipal "que lo permite con menos burocracia, ya que se han reducido en un 40% los plazos de tramitación de concesión de licencias en la Gerencia de Urbanismo, menos fiscalidad y apoyo institucional a todo el que quiera invertir aquí".

Retos de la ciudad

Pimentel también se ha referido a los principales retos que tiene que afrontar la ciudad, como diversificar la economía, retener el talento y traer más turismo de calidad.

"En estas jornadas saldrán muchos retos a la palestra y desde Ayuntamiento estaremos encantados de trabajar para dar solución", ha concluido.