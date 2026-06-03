El Ministerio de Vivienda transfiere los primeros 136,8 millones a Andalucía para financiar su plan de vivienda

Andalucía recibirá antes del mes de julio 136,8 millones de euros del Ministerio de Vivienda para financiar las actuaciones previstas en el nuevo plan estatal. Será una primera transferencia previa a la firma del convenio y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el documento que, en el caso de la Junta, implican la reforma del Plan VIVE, cuya tramitación ya ha arrancado, y el cambio en la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado mes de enero.

La Junta de Andalucía recibe así, con esta aportación, el 17% de los 800 millones de euros que el Ministerio se comprometió a repartir entre las comunidades y que han sido ratificados en el Consejo de Ministros celebrado este martes. "La mayoría del dinero, el 40%, deberá destinarse a la construcción de vivienda pública asequible. El 30% del montante total se empleará para la rehabilitación y el otro 30% se destinará a financiar ayudas para el acceso al mercado del alquiler de colectivos vulnerables", explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Posteriormente, una vez firmado el convenio se aportará el resto del importe comprometido hasta alcanzar los 1.197 millones de euros que se han asignado a la comunidad autónoma para el periodo 2026-2030. De este dinero, un 60% lo aportará el Gobierno de España mientras que el 40% restante será asumido por parte de la Consejería de Vivienda. La Junta de Andalucía, de hecho, discrepa de este criterio de reparto que obliga a la administración autonómica a multiplicar por seis su aportación.

Cambios obligatorios en la ley andaluza

Andalucía estudia el plan de vivienda Andalucía, al estar con un gobierno en funciones, se abstuvo en la conferencia sectorial en la que se aprobó el nuevo plan estatal. Durante la sesión sí expresó su apoyo a los criterios fijados de reparto (que concedían a la Junta un 17% de los recursos) aunque rechazó la elevada cuantía que tenía que aportar y cuestionó las "imposiciones". De hecho, el Gobierno autonómico pidió a sus servicios jurídicos que realizaran un análisis jurídico del plan para determinar posibles medidas ante cuestiones que chocan con su marco legislativo.

En concreto, el plan estatal blinda las VPO de forma permanente. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente. Si no se produce, no habrá financiación.

Es decir, la condición para aceptar el resto de los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en un plazo de 50 años. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.

El plan estatal obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.

Esta decisión, que la Junta de Andalucía enmarcó en un proceso de simplificación administrativa y de reordenación de las funciones de la empresa pública de vivienda, con una plantilla mermada, provoca que no deje de haber un registro autonómico de los alquileres y sus importes, ni tampoco ninguna garantía oficial en los arrendamientos privados. Un modelo que choca directamente con los planteamientos del Ministerio de Vivienda de exigir transparencia y control a los gobiernos autonómicos.