Andalucía deja sin cubrir el 26% de las plazas de 3 años en los colegios, pero abrirá más aulas para bajar las ratios

La asignación de plazas en los colegios públicos y concertados de Andalucía ya ha concluido. De las 77.616 plazas que se abrieron para los alumnos de 3 años, se han registrado 57.358 solicitudes. Es decir, han quedado vacantes un total de 20.258 plazas, el 26,1%. Para el próximo curso, el 94,66% de las familias andaluzas que participaron en el proceso de escolarización iniciado el pasado mes de marzo ha obtenido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción. Asimismo, el 98,58% ha logrado un puesto escolar en alguno de sus centros preferidos.

Una de las principales novedades que entrará en vigor en el curso 26-27 será la reducción de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de Infantil de tres años. En junio del año pasado, la Consejería de Educación firmó un acuerdo con los sindicatos ANPE, CSIF y UGT donde, entre otros puntos, se acordaba la disminución del número de alumnos por clase. De acuerdo con el pacto, el objetivo es que esta medida se extienda al resto de cursos de Infantil y Primaria en los siguientes años.

Esta medida, por debajo de los 25 alumnos que establece por norma el Gobierno central para todo el país, permitirá, según la Junta, dedicar más tiempo a cada estudiante, mejorar la capacidad para detectar dificultades de aprendizaje y ofrecer una atención óptima al alumnado con necesidades educativas especiales. Así, el próximo curso el sistema educativo andaluz contará en el curso 2026/27 con 198 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil para poder cumplir con la medida de bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años.

613 situaciones de empate, un 62% menos que en 2018

Por otro lado, el sorteo celebrado el pasado 13 de mayo que dio como resultado el número 0,2546 resolvió 613 situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes al procedimiento de escolarización para el curso 2026/27 en los centros públicos y concertados. En el curso 2018/19 fueron 1.648, un 62,8% más que en la actualidad.

Tal como recuerda la Junta en una nota, este sorteo solo es de aplicación cuando las solicitudes de admisión superen la oferta de plazas escolares y si tras la aplicación de los criterios del baremo se producen situaciones de empate.

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En este procedimiento de escolarización para las enseñanzas del 2º Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. La asignación de plaza escolar al alumnado es uno de los procedimientos anuales más relevantes desarrollados por la Administración, no solo por el volumen, sino por la importancia que tiene para las familias.