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María Jesús Montero renuncia al Congreso de los Diputados y recoge su acta en el Parlamento de Andalucía: "Los hechos ponen a la verdad en su sitio"

La vicesecretaria general del PSOE renuncia a su puesto en Madrid para ejercer como jefa de la oposición al gobierno de Juanma Moreno en Andalucía

La exvicepresidenta María Jesús Montero, con dos rosas en su escaño del Congreso de los Diputados en marzo de 2026.

La exvicepresidenta María Jesús Montero, con dos rosas en su escaño del Congreso de los Diputados en marzo de 2026. / Chema Moya / EFE

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Álvaro García-Arévalo

Sevilla

La exvicepresidenta del Gobierno y ahora líder de la oposición en Andalucía, María Jesús Montero, ha renunciado a su acta de diputada nacional, como se comprometió a hacer, con un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara Baja al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Montero deja su acta a las Cortes como número uno del PSOE por Sevilla "con efectos a día 11 de junio", es decir, el próximo jueves.

La también vicesecretaria general del PSOE quiere centrarse en su labor de oposición al Gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía.

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La aun diputada manifiesta en su carta su "agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas". Montero fue muy criticada por haber sido candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía al tiempo que conservaba su escaño en el Congreso. Ella siempre aseguró que fue porque así podía mantener su puesto de trabajo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ya que está en situación de servicios especiales por cargo público.

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