El SAS incorpora 98 médicos y pediatras en plazas de difícil cobertura, pero ninguna en Málaga

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) incorporará a 98 profesionales sanitarios en plazas de difícil cobertura tras resolver el primer concurso de méritos sin fase de oposición convocado para reforzar la atención sanitaria en zonas con mayores problemas para cubrir vacantes. La medida permitirá sumar 85 médicos de Familia y 13 pediatras de Atención Primaria en distintos puntos de Andalucía.

La convocatoria afectaba a siete provincias andaluzas, aunque en Málaga no se ofertaron plazas dentro de este procedimiento. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), confirma que una parte importante de los puestos convocados ha quedado sin cubrir: de las 187 plazas ofertadas, se han adjudicado 98 y han quedado 89 vacantes.

Málaga queda fuera de la oferta de plazas de difícil cobertura del SAS

El concurso impulsado por la Junta de Andalucía incluía inicialmente 125 plazas de Medicina de Familia y 62 plazas de Pediatría de Atención Primaria. Del total, el 10% se reservó para personas con discapacidad, con un 1% específico para personas con enfermedad mental, en cumplimiento de la normativa vigente.

El resultado final deja cubiertas 85 de las 125 plazas de médicos de Familia y 13 de las 62 de Pediatría. La cifra refleja las dificultades que siguen existiendo para atraer profesionales a determinados destinos sanitarios, especialmente en zonas rurales, remotas o con problemas estructurales para captar personal.

Un concurso sin oposición para cubrir vacantes sanitarias

El procedimiento se ha desarrollado mediante concurso de méritos, sin fase de oposición. La experiencia profesional ha tenido un peso del 60% de la puntuación total, mientras que el resto de méritos ha supuesto el 40%. Además, se ha valorado de forma especial la experiencia previa en puestos ya declarados de difícil cobertura.

Según la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, esta fórmula se ha activado tras constatar que determinadas plazas incluidas en ofertas de empleo público y en procedimientos ordinarios de provisión no habían podido ser cubiertas. El sistema está regulado por el Decreto 203/2025, de 2 de diciembre, y busca dar una respuesta específica a vacantes asistenciales que se repiten en el tiempo.

La Junta defiende la medida para reforzar la Atención Primaria

La Junta enmarca esta convocatoria en la estrategia del sistema sanitario público andaluz para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria y reforzar la estabilidad de las plantillas en los destinos con mayores dificultades de cobertura.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, defendió que este concurso: “permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales”.

La resolución supone así un paso más en la búsqueda de soluciones para estabilizar profesionales en áreas sanitarias complejas, aunque el elevado número de plazas desiertas evidencia que la cobertura de determinados puestos de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria sigue siendo uno de los grandes retos del sistema público andaluz.