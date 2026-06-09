Juanma Moreno mantiene la primera reunión con Vox para negociar un "acuerdo de gobernabilidad" para Andalucía

PP y Vox arrancan unas negociaciones que se han retrasado al máximo. Cuando quedan apenas dos días para la toma de posesión de los diputados y la constitución de la mesa del Parlamento andaluz, hasta ahora apenas había habido conversaciones más allá del breve encuentro entre Juanma Moreno y Santiago Abascal durante la visita del Papa León XIV a Madrid. Hasta esta tarde cuando los equipos de negociación de ambas formaciones se han reunido en el Parlamento en la primera cita oficial tras las elecciones del 17M.

La reunión se ha producido a primer hora de la tarde de este jueves en el Parlamento donde ha estado tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno, como el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira. Ambas formaciones han mantenido un máximo nivel de discreción hasta el punto de que han eludido cualquier imagen o declaración ante los medios de comunicación.

"Tras el encuentro, que se ha desarrollado en un clima de cordialidad, ambas partes se han emplazado a seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo", apuntan fuentes del PP. Exactamente los mismos términos del mensaje difundido por Vox. De momento, no ha trascendido el contenido ni los términos de las conversaciones que se han mantenido.

Entre los asistentes a la reunión se encontraban el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, el cabeza de lista de Vox por Sevilla, Javier Cortés, o Juan José Bosquet, presidente provincial de Vox en Almería. La reunión comenzó pasadas las cinco de la tarde y ha durado en torno a una hora.

La primera reunión de negociación se ha producido justo después de que se haya culminado el tercero de los acuerdos autonómicos que estaban sobre la mesa entre PP y Vox a nivel nacional con la toma de posesión del presidente de Castilla y León. Esto permite ahora a Moreno acudir con manos más libres a la negociación al no estar supeditado lo que ocurra en la comunidad autónoma con la situación de cualquier otro territorio.

"No sabemos dónde nos llevará este camino"

Antes de esta reunión, Juanma Moreno mantuvo públicamente su misma estrategia. Llamamientos a la tranquilidad y escenificación de una posición de fuerza debido a la "contundente victoria" del pasado 17 de mayo. "Las elecciones dejaron un ganador claro con una victoria contundente pero nos faltan dos escaños para la mayoría", apuntó Juanma Moreno quien lamentó que la izquierda dejara claro desde el primer momento que "no iba a participar ni a abstenerse para que se pudiera comenzar la legislatura": "Se han automarginado del diálogo y sólo nos queda una opción que es Vox".

Ante esta situación, el presidente expresó su confianza en conseguir "un acuerdo razonable, justo y que represente el interés general de los andaluces". "Ese es el objetivo que nos hemos marcado en ese diálogo y dependerá de las actitudes, de la audacia y de la capacidad de cesión de ambos para que lleguemos a un acuerdo. Aún no hemos iniciado las conversaciones y no sabemos dónde nos llevará este camino. Lo recorreremos con responsabilidad, sentido común y determinación", apuntó el presidente durante la inauguración de un nuevo puente colgante en el Caminito del Rey.

Una vez que el Parlamento tome posesión este jueves, la legislatura echará a andar y a partir de ahí le corresponderá al nuevo presidente de la Cámara convocar a los líderes de las formaciones y encomendar a Juanma Moreno la formación del nuevo gobierno: "Los andaluces quieren un gobierno estable y cuanto antes y que gobierne para todos", apuntó.

El PP-A, de momento, ha marcado como posición de partida para las negociaciones que Vox no entre en el gobierno andaluz y que los acuerdos se limiten al ámbito político y parlamentario. Al mismo tiempo, el presidente Juanma Moreno no ha ocultado ni durante la campaña ni tras las elecciones su rechazo al concepto de "prioridad nacional" cuya constitucionalidad y efectividad ha negado públicamente. Del mismo modo, los populares han reivindicado que las negociaciones se mantengan dentro del ámbito autonómico (no a través de líderes nacionales) y que garanticen estabilidad a la legislatura más allá de la investidura.

Vox mantiene la presión

Vox por su parte se ha limitado hasta ahora a repetir sus consignas sobre "prioridad nacional" y a poner como ejemplos los acuerdos firmados en Castilla y León, Aragón y Extremadura en los que la formación de Santiago Abascal ha entrado en los gobiernos. Este martes fue la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien reclamó públicamente que "lo antes posible" se inicien las conversaciones.

"En cuanto a si accederemos o no al gobierno, para nosotros lo primordial es abordar las reformas legislativas necesarias, primero las políticas y luego veremos de qué manera se reparten las responsabilidades de gobierno, como ha venido siendo habitual en todas las negociaciones en las comunidades donde ha habido elecciones", ha repetido este martes Rodríguez de Millán.