Juanma Moreno insta a buscar "puntos de encuentro" y dejar a un lado la "cultura del enfrentamiento" ante el inicio de las negociaciones con Vox

El próximo jueves 11 de junio está marcado como una fecha clave en la agenda política andaluza. Los diputados toman posesión y se decide la Mesa del Parlamento. Es la primera oportunidad para un acuerdo político entre PP y Vox que desbloquee el inicio de la legislatura tras las elecciones del pasado 17 de mayo y de ahí que estén previstas ya las primeras reuniones oficiales entre ambos equipos. Tras semanas de silencio, este fin de semana se produjo un primer encuentro entre Juanma Moreno y Santiago Abascal en el marco de la visita del Papa León XIV a Madrid. Precisamente ese mismo contexto fue aprovechado este lunes por el presidente andaluz para hacer un llamamiento público que supone un mensaje directo a la negociación: "Es importante el entendimiento, la comprensión y la empatía para buscar puntos de encuentro con quienes no piensan como nosotros".

El presidente andaluz lanzó esta reflexión durante el acto de toma de posesión de los nuevos agentes de la unidad adscrita de la Policía Nacional. Moreno reivindicó la "vía andaluza" y "la importancia del entendimiento" y los vinculó a los discursos realizados por el Papa durante la visita a España. "Necesitamos superar las diferencias para buscas puntos de encuentro. La cultura del entendimiento es la que genera estabilidad y prosperidad frente a la cultura del enfrentamiento".

Moreno apeló a que estos mensajes "calen" en todas las direcciones políticas aunque eludió hacer cualquier alusión directa a las negociaciones con Vox o a la posición de la formación que dirige Santiago Abascal que tiene entre sus propuestas electorales conceptos como la "prioridad nacional" que han establecido en sus acuerdos en Aragón, Extremadura o Castilla y León que implica que una preferencia en el acceso a servicios y prestaciones públicas para las personas nacidas en España frente a los procedentes de otros países.

Los pasos hacia el acuerdo

Las negociaciones de esta semana están centradas en la Mesa del Parlamento andaluz. Los partidos se reparten en ese momento la presidencia y las vicepresidencias de la mesa. Si no hay acuerdo se reparten en función de los votos obtenidos, aunque es una primera opción para un acuerdo entre PP y Vox.

A partir de que haya un presidente, este se encargará de convocar a los partidos políticos para la formación de gobierno concediendo a Juanma Moreno, como líder más votado, la responsabilidad de liderarlas. De momento, la única prioridad hecha pública por el PP andaluz es la de alcanzar un gobierno en solitario aprovechando los 53 diputados y los casi 20 puntos de distancia respecto al primer partido de la oposición, el PSOE.

Refuerzos de la unidad adscrita de Policía Nacional

Moreno ha hecho estas declaraciones en el Palacio de San Telmo el acto oficial de presentación de los nuevos funcionarios que se van a incorporar a la Unidad adscrita de la Policía Nacional. Se trata, en total, de 186 efectivos. De ellos, 159 son de nuevo acceso y 27 que se encontraban en comisión de servicio, pero que ahora pasan a consolidar su plaza, entre los que se encuentran los ocho jefes provinciales de la Unidad.

"Con esta incorporación se empieza a poner solución a la falta de efectivos que veníamos padeciendo desde hace años en Andalucía. Porque, hasta la llegada de estas nuevas incorporaciones, la Unidad solo disponía de 333 efectivos, menos del 50 por ciento sobre las 725 plazas reconocidas en su catálogo de puestos de trabajo. Razón por la que quiero reconocer y elogiar la paciencia y profesionalidad de la Unidad durante todo este tiempo, en el que los agentes han debido realizar su trabajo en condiciones muy complejas", ha agradecido el presidente.

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Según los datos hechos públicos por el presidente, tras estas ioncorporaciones, restan ocho agentes más para cumplir el objetivo fijado en el convenio de 2025 entre el Ministerio y la Junta de Andalucía de alcanzar los 500 agentes en el primer año.