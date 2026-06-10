Balance
Más de 7.000 empresas andaluzas eligieron a BBVA como su banco en el primer trimestre
El Consejo Asesor Regional de la Dirección Territorial Sur de BBVA en España se ha reunido este lunes en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el marco de los encuentros periódicos que mantiene la entidad para analizar la evolución del entorno económico y los principales retos del tejido empresarial
BBVA mantiene en Andalucía una relación estrecha con pymes, empresas familiares y grandes compañías, a las que acompaña con soluciones de financiación, asesoramiento especializado y apoyo de gran impacto en el uso de la Inteligencia Artificial. En este sentido, el primer trimestre del año, la entidad canalizó más de 1.800 millones de euros de nueva financiación al tejido empresarial andaluz, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Un crecimiento que refleja el dinamismo de la actividad empresarial de la región y el compromiso de BBVA con el desarrollo económico de Andalucía.
Al CAR Sur han asistido el ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia; el director de Empresas e Instituciones de BBVA en España, José García Casteleiro; el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech; y el responsable de Data España de BBVA, Ricardo Oliver. Por parte del territorio han asistido Francisco Javier Jerez Basurco, director Territorial Sur de BBVA y Asunción Álvarez Puerta, directora de Banca de Empresas e Instituciones en la Regional Sur.
Durante el encuentro se ha analizado la evolución del contexto económico en un entorno marcado por la incertidumbre internacional, así como el papel de los datos y la tecnología en la transformación de las empresas.
José García Casteleiro ha destacado la capacidad de adaptación y crecimiento que están demostrando las empresas andaluzas en un contexto especialmente exigente. Asimismo, ha reafirmado la voluntad de BBVA de seguir acompañando al tejido empresarial en sus proyectos de inversión, crecimiento e innovación. En este sentido, ha señalado que la cercanía, el conocimiento sectorial y la especialización de los equipos de BBVA son elementos fundamentales para responder a las necesidades de las empresas en cada etapa de su desarrollo.
Rafael Doménech ha analizado las perspectivas de la economía andaluza, así como los principales factores que están condicionando la actividad empresarial. Su intervención ha permitido contextualizar el impacto de la evolución de los mercados internacionales, la inversión y el consumo sobre las decisiones de las compañías. En este sentido, ha destacado la resiliencia mostrada por la economía andaluza, que crecerá un 2,4% en 2026 y mantendrá ese ritmo de crecimiento en el 2027 (2,5%), así como las oportunidades que ofrece la región para seguir impulsando el crecimiento empresarial y la creación de empleo.
La jornada también ha abordado el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la competitividad de las empresas. Ricardo Oliver ha compartido algunas de las principales tendencias en el uso avanzado de la información para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades de negocio en un entorno cada vez más digital.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga
- Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas
- Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas