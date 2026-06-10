El Parlamento de Andalucía se constituye este jueves sin mayoría absoluta tras el 17M

El Parlamento andaluz celebra este jueves, 11 de junio, la sesión constitutiva de su XIII legislatura, que echará a andar tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo, en las que el PP-A revalidó su victoria de 2022, si bien se quedó, con 53 escaños, a dos de repetir una mayoría absoluta como la que le ha acompañado en la legislatura precedente, por lo que ningún grupo parte en esta nueva etapa de la autonomía andaluza con una mayoría suficiente por sí solo.

La sesión constitutiva se desarrollará a partir de las 12.00 horas en la Sala Alberto Jiménez Becerril de la institución, que servirá así de espacio alternativo al salón de plenos, que está cerrado por unas obras de restauración. Así, dicha sala se ha habilitado como salón de plenos provisional para los próximos meses, ya que está previsto que en torno a septiembre pueda reabrir el hemiciclo.

Este jueves la sesión constitutiva de su XIII legislatura echa a andar tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo / Álex Zea

El presidente del Parlamento de la XII legislatura, Jesús Aguirre, convocó formalmente a los 109 diputados electos tras los comicios del 17M a esta sesión constitutiva en un anuncio fechado el 26 de mayo, consultado por Europa Press, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto del Presidente 2/2026, de 23 de marzo, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones», en el que ya se fijaba el 11 de junio como la fecha para la constitución de la renovada Cámara andaluza.

El nuevo presidente, una incógnita

Jesús Aguirre es uno de los 109 diputados electos de la XIII legislatura -en su caso, por la provincia de Córdoba-, si bien se desconoce el nombre de quien presidirá el Parlamento en esta nueva etapa, toda vez que los grupos no han dado a conocer aún a candidatos a dicha responsabilidad, y ninguna formación parte con una mayoría absoluta.

El PP-A, en tanto que partido más votado, inició este pasado martes negociaciones con Vox para abordar un posible acuerdo para la «gobernabilidad» de Andalucía en función del resultado de las elecciones del 17 de mayo, toda vez que ambas formaciones sumarían mayoría absoluta en la Cámara.

Además, los dos partidos han sellado en los últimos meses acuerdos para gobernar en coalición en las otras tres comunidades que han celebrado elecciones desde diciembre, que son Extremadura, Aragón y Castilla y León, regiones todas ellas en las que los populares ganaron los comicios pero sin mayoría absoluta.

El miércoles, a preguntas de los periodistas, la consejera portavoz, Carolina España, trasladó el deseo de que por parte del PP-A se alcance un acuerdo con Vox que sea «sensato, legal y justo», si bien apeló a la «discreción».

Por detrás del PP-A repitió el PSOE-A como segunda fuerza más votada el 17-M, con 28 escaños, dos menos que en 2022. Vox contará con 15 parlamentarios, uno más; Adelante Andalucía, con ocho -el cuádruple que en la anterior legislatura-, y Por Andalucía mantendrá cinco.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante un pleno del Parlamento andaluz en la anterior legislatura. / l.o.

Así será la sesión constitutiva

El Reglamento del Parlamento detalla cómo se debe desarrollar la sesión constitutiva de la Cámara, que «será presidida, inicialmente, por el diputado o diputada electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de secretarios, por los dos más jóvenes».

En esta nueva legislatura, el diputado electo de mayor edad volverá a ser, como en la anterior, el citado Jesús Aguirre, que nació el 29 de agosto de 1955, por lo que tiene actualmente 70 años, mientras que los dos parlamentarios más jóvenes proceden en este caso del grupo de Adelante Andalucía, y son Javier Montes -su número dos por Sevilla, que tiene 26 años-, y Luis Rodrigo, que encabezó la lista de esta formación por Málaga y tiene 27 años.

Según lo establecido en el Reglamento, «el presidente o presidenta declarará abierta la sesión y un secretario o secretaria dará lectura al Decreto de Convocatoria» y «a la relación de diputados electos», tras lo que se procederá a la elección de la Mesa del Parlamento.

Fachada del Parlamento andaluz. / PARLAMENTO ANDALUZ

Los miembros de la Mesa son elegidos en sucesivas votaciones, de modo que, en primer lugar, se vota al presidente o presidenta; a continuación, para ver quiénes van a ocupar las tres vicepresidencias, y después se vota de nuevo para decidir quiénes van a ocupar las tres secretarías. Todos los grupos parlamentarios pueden presentar candidatura a los citados puestos.

Cómo se elige al presidente

En el caso de la Presidencia, será elegida la persona que obtenga mayoría absoluta en una primera votación, o mayoría simple en una segunda, a la que sólo concurrirían los dos más votados en la primera. En el caso de las vicepresidencias y las secretarías, resultarán elegidos quienes, por orden correlativo, obtengan mayor número de votos.

El Reglamento especifica asimismo que «todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa».

Desde el PSOE-A ya han anunciado que van a proponer a su diputado electo por Cádiz Fernando López Gil para una de las vicepresidencias de la Mesa, y a su parlamentaria por Granada Olga Manzano para una secretaría.

María Jesús Montero, tras los resultados del 17-M / l.o.

Por su parte, Adelante Andalucía ha avanzado que va a proponer a su diputada electa por Sevilla Begoña Iza para que forme parte de la Mesa, aunque sea con una vocalía sin derecho a voto, y Por Andalucía hará lo propio con su parlamentaria por Cádiz Esperanza Gómez, que ya formó parte del órgano de gobierno de la Cámara en la legislatura pasada.

Concluidas las votaciones para la elección de los miembros de la Mesa, «quienes resulten elegidos ocuparán sus puestos», y quien haya sido elegido para presidir la Cámara «prestará y solicitará de los demás diputados el juramento o la promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía»

A continuación, el presidente «declarará constituido el Parlamento de Andalucía y levantará la sesión». La constitución del Parlamento «será comunicada por su presidente o presidenta al Rey, al Senado, al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación».

Moreno recoge su acta de diputado

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, acudió este miércoles a la sede del Parlamento para recoger su acta de diputado por Málaga en la XIII legislatura. Moreno ya estuvo el martes por la tarde en el Parlamento para mantener una primera reunión con Vox de cara al arranque de la legislatura y para «abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía». Fuentes de ambos partidos han confirmado que no estaba previsto que ayer se desarrollase una nueva reunión y que no se descartaba que sí se pueda celebrar hoy previamente al pleno de constitución.