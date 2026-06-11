UGT insta a un gran acuerdo político en Andalucía que permita a Juanma Moreno gobernar sin Vox: "No se trata de bloques, hay que tender puentes"

UGT-Andalucía, el sindicato con más arraigo en el PSOE y del que forman parte miles de militantes socialistas, ha instado este miércoles a abrir un proceso de "reflexión" a todos los partidos ante la constitución del Parlamento andaluz este jueves día 11 de junio y la posterior sesión de investidura del presidente. El mensaje, recogido en una carta abierta a la que ha tenido acceso este periódico, insta a un gran acuerdo que "trascienda de cualquier cálculo partidista" y que tenga como objetivo principal "evitar que se forme un gobierno con fuerzas antidemocráticas".

"No se trata de afinidades ideológicas. No se trata de bloques. Se trata de preservar el marco democrático que garantice que todas las opciones políticas puedan seguir compitiendo en libertad, con respeto a los derechos que nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía consagran. Se trata de tender puentes entre demócratas de verdad. Porque lo contrario sería asomarnos al abismo en el que ya han caído Castilla y León, Extremadura y Aragón", recoge la carta abierta difundida por el sindicato que dirige Oskar Martín.

Esta reflexión tiene un doble destinatario. Por un lado, va dirigida al PP para pedirle que "evite formar gobierno con fuerzas antidemocráticas" en alusión a Vox. Por otro lado, a la izquierda y especialmente al PSOE para que abra la puerta a una abstención como la que están planteando los socialistas en Extremadura a cambio de la salida de la formación de Santiago Abascal del Gobierno autonómico.

"La experiencia histórica nos ha demostrado que la entrada del fascismo en los gobiernos no es un gesto neutro. Supone una alteración profunda del marco democrático, con efectos que comprometen la cohesión social, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de las minorías y la estabilidad institucional. Andalucía no es ajena a estos riesgos, ni Europa tampoco", recoge el escrito que advierte específicamente frente al "rancio discurso de la prioridad nacional" o las políticas que provoquen "desigualdad y pérdida de derechos básicos".

"Tenemos una obligación histórica: no equivocarnos. Evitar que ideologías autoritarias entren en el Gobierno no es una decisión partidista. Es un acto de responsabilidad democrática para nuestra tierra", recoge el rescrito que elude hacer mención expresa a ningún partido.

Abstención o pacto con Vox

El resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo deja al Parlamento andaluz con sólo dos opciones para la constitución del próximo gobierno. Por un lado, un acuerdo entre PP y Vox que facilite la investidura de Juanma Moreno con o sin la entrada de la formación de Santiago Abascal en las consejerías. Por otro lado, una abstención de las formaciones de izquierda para dejar gobernar a la formación más votada que tendría posteriormente que negociar cada paso que dé.

En Andalucía, nada más celebrarse las elecciones, todas las formaciones políticas de izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) cerraron por completo cualquier posibilidad de facilitar la investidura de Moreno. Tampoco desde el PP se ha ahondado en esta línea y desde el primer momento se ha planteado como única opción el pacto con Vox.