La Junta de Andalucía destina más de 12 millones en ayudas para la dinamización de la economía de zonas rurales

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha puesto en valor la inversión en Málaga para la dinamización de la economía de las zonas rurales que, con más de 12,1 millones de euros en la provincia, "se convierte en una de las comunidades autónomas que mayor presupuesto ha destinado a los Grupos de Desarrollo Rural sobre el mínimo establecido por la reglamentación de la Unión Europea".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el delegado territorial ha participado esta semana en la presentación de estas subvenciones en el Grupo de Desarrollo Rural de Valle del Guadalhorce junto a su presidente y alcalde de Pizarra, Félix Lozano, donde ha explicado detalladamente estas ayudas a los promotores incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local Leader del Valle del Guadalhorce.

Plazo abierto para la solicitud

En este sentido, Fernández Tapia-Ruano se ha referido a la convocatoria de subvenciones publicada en BOJA el 22 de abril que "mantiene el plazo abierto para la solicitud de 12,17 millones de euros en ayudas destinadas a los promotores y que van a ser gestionadas a través de los seis Grupos de Desarrollo Rural que se encuentran en la provincia de Málaga".

Asimismo, el delegado ha señalado que estas subvenciones están previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y "vienen facilitar la implementación de las ayudas diseñadas en las zonas rurales", para lo que el acceso se establece el régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes se resolverán por orden de entrada.

Asignación de las ayudas

Además, ha explicado que estas ayudas se incluyen dentro de la asignación definitiva que tienen las zonas rurales de Málaga que asciende a 17,41 millones de euros: Antequera (2,61 millones); Axarquía (2,98 millones); Guadalteba (1,95 millones); Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (5,20 millones); Territorio Nororiental de Málaga (2,36 millones); y Valle del Guadalhorce (2,31 millones).

En concreto, los fondos asignados están cofinanciados en un 85% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía del 15% restante.

Igualmente, en el encuentro mantenido se han especificado las tres líneas de ayudas que se incluyen en las estrategias del Grupo de Desarrollo Rural de Valle del Guadalhorce y que se desarrollarán a través de esta convocatoria de subvenciones: la línea 1 apoya el 'Desarrollo del sector agrario y forestal' (Pymes agrarias); la línea 2, por su parte, apoya la 'Diversificación de la economía rural' (Pymes no agrarias); y, por último, la línea 3 impulsa la 'Conservación del medio rural, mejora de la calidad de vida y apoyo al desarrollo social y sostenible' (Ayuntamientos y Asociaciones).

'Pase Rural'

Por otro lado, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha subrayado como novedad que "en la línea 2 se ha incluido una ayuda a tanto alzado denominada el 'Pase Rural' destinada a nuevos autónomos que presenten un plan empresarial para su ejecución y que es similar a las ayudas Feader para los jóvenes agricultores".

Por su parte, el presidente del GDR Valle del Guadalhorce ha considerado que "los beneficiarios podrán ser tanto emprendedores, como empresas y entidades públicas, entre los que se encuentran autónomos, pymes, cooperativas, asociaciones, Consejos Reguladores de Denominaciones de Calidad o instituciones locales que impulsen iniciativas generadoras de empleo, actividad económica o servicios de proximidad".

Además, ha añadido que "el papel de los promotores es esencial en la dinamización del territorio rural del Guadalhorce, al actuar como agentes económicos o sociales vinculados directamente con la realidad local de cada área a la que se asocian".

Por último, en su intervención Fernández Tapia-Ruano ha destacado "el compromiso de la Junta de Andalucía con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales para que los promotores públicos y privados puedan apostar por iniciativas que generen creación de empleo y diversificación, así como el bienestar de los habitantes de la comarca del Guadalhorce".