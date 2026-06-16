Juanma Moreno arremete contra la izquierda por descartar una abstención: "Se han autoexcluido de manera irresponsable"

Este miércoles se cumple un mes desde que en las elecciones del 17 de mayo Juanma Moreno obtuvo una abultada victoria con 53 diputados pero que resultó insuficiente para revalidar la mayoría absoluta. Desde entonces, ha habido llamadas, intercambios de documentos, y una única reunión oficial entre los dos equipos de negociación. Las conversaciones, que arrancaron tarde, no llegaron a tiempo para el primer hito del calendario, la sesión constitutiva del Parlamento andaluz del pasado 11 de junio. Ahora, la siguiente fecha marcada en el calendario es el lunes 29 cuando el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, debe proponer un candidato para la investidura tenga o no los apoyos cerrados.

Aunque todos los grupos participarán en esas reuniones con la presidencia del Parlamento, sólo existe una vía para el PP: el pacto con Vox. Desde el primer día la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) cerró cualquier puerta a la abstención que permitiera un gobierno en solitario aunque sin estabilidad alguna en la legislatura. Tampoco Juanma Moreno o el PP andaluz plantearon una estrategia de presión para forzar una investidura al margen de Vox. Este martes abrió esa línea de relato por primera vez en el acto de presentación del Plan Infoca. No lo hizo para pedir ningún cambio de posición o para abrir una vía de diálogo. Lo hizo para reprochar que desde el primer momento hubiera quedado descartada esta vía: "Se han autoexcluido de manera irresponsable", apuntó Moreno. Pese a esto, la realidad es que apenas ha habido movimientos para promover otro modelo de acuerdo más allá de la carta pública difundida por UGT-Andalucía.

"No hay nada nuevo, ahora estamos pendientes de que el presidente inicie la ronda de contactos con todos los apoyos para la celebración del debate de investidura, poner fecha y proponer candidato", explicó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación del Plan Infoca de este año. El presidente del Parlamento anunció su intención de convocar a los grupos la semana próxima para determinar su propuesta como candidato. De momento, no obstante, ninguno de los grupos (que se reunirán con Jesús Aguirre por orden de menor a mayor) ha recibido formalmente la invitación.

El plazo máximo que tiene el presidente del Parlamento es el 29 de junio. En esa fecha se cumplen los quince días hábiles desde la constitución del Parlamento y por tanto Aguirre debe proponer un candidato a la investidura, Juanma Moreno, tenga o no todos los apoyos cerrados. A partir de ahí el otro interrogante que resta es cuando se convocará el Pleno para lo que no hay un tiempo máximo. El propio presidente de la Cámara autonómica barajó que fuera la primera quincena de julio, aunque en la práctica todo depende de los acuerdos que se alcancen y podría ser en cualquier mes, incluido agosto. Aunque no sea hábil, bastaría una convocatoria del Pleno por parte de la Mesa del Parlamento para que desbloquearlo.

Vox sigue fijando su estrategia

Mientras en el PP andaluz la consigna es no hacer declaraciones ni facilitar ninguna interpretación que pueda interferir en las negociaciones, Vox sigue marcando públicamente la agenda y fijando su hoja de ruta en las negociaciones. Si este lunes fue Ignacio Garriga quien destacó en una entrevista en RNE que la negociación no es para conseguir dos diputados sino para sumar un grupo parlamentario con quince, este martes ha sido la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha evaluado la situación: "Si la prioridad de Moreno son los andaluces no tendrá problema en ponerse de acuerdo".

Vox, que mantiene la incógnita de si pedirá o no entrar en el Gobierno, incide cada día en que "hará valer sus votos" y que exigirán medidas "buenas" para la comunidad autónoma "en un contexto de colapso de los servicios públicos, de inseguridad y de mucha inestabilidad provocada por la invasión migratoria promovida por el Gobierno".