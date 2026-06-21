De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salarios

Opositar se ha convertido en la opción elegida por miles de andaluces para trabajar. La opción de tener un empleo fijo, con condiciones laborales favorables y un sueldo que va en aumento son los principales atractivos del trabajo público con las que le cuesta competir al privado. La gran cantidad de jubilaciones por las que atraviesa el empleo público dejan un abanico amplio de opciones de nuevo acceso.

La empresa de formación online MAD Formación ha realizado un análisis de las oposiciones en las que es más fácil obtener una plaza. Con la voluntad de reducir la temporalidad, una imposición europea, las ofertas de empleo público se multiplican. Entre las principales ventajas que presentan este tipo de puestos, además de exigir requisitos asequibles, es la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la empresa pública.

Todas las administraciones públicas requieren el puesto de auxiliar administrativo, por lo que las convocatorias suelen ser más frecuentes. Cada año hay miles de puestos ofertados en distintas empresas públicas. El examen suele ser un examen tipo test sobre legislación administrativa y una prueba práctica y el sueldo va de 1.200 a 1.500 euros al mes. Para poder acceder solo es necesaria la ESO o el graduado escolar.

Opciones de empleo en distintos sectores

También resultan de fácil acceso los puestos de auxilio judicial. El sueldo medio de estos funcionarios varía de 1.600 a 2.000 euros al mes en 14 pagas, aunque aumenta con las guardias, y se espera que este año haya una amplia convocatoria vinculada a la Oferta de Empleo Público del Estado pendiente de ejecutar. Para acceder solo se necesita la ESO o un graduado escolar y el examen se conforma de dos pruebas tipo test.

Ser celador es la forma más sencilla de acceder al sector sanitario. El sueldo medio de este puesto en el SAS es de 20.500 euros y el examen "es de los más sencillos del panorama nacional" y consiste en un test de 100 preguntas basado en 10 temas a estudiar. Las convocatorias para este puesto son habituales en el sistema sanitario y para su acceso solo se exige el Certificado de Escolaridad.

MAD también incluye al personal laboral de Correos. Hay grandes convocatorias de forma habitual y el sueldo varía entre los 1.300 y los 1.500 euros, según el puesto al que se acceda dentro de la empresa. El examen, al que se puede acceder con la ESO o el graduado escolar, consiste en un tipo test de 100 preguntas, aunque ls convocatorias tienen en cuenta los méritos de experiencia de los aspirantes.

Un sueldo de más de 2.500 euros

Otra de las más sencillas es ayudante de instituciones penitenciarias. El sueldo, que oscila entre los 1.900 y los 2.600 euros según el centro, es uno de los principales alicientes que presenta esta opción. Esta es una oferta estatal y se prevé que de cara a esta anualidad se publiquen unas 900 plazas. El examen tiene una fase de oposición con un tipo test de 150 preguntas, la resolución de 10 supuestos prácticos y un reconocimiento médico.

El perfil del opositor en Andalucía está claro: es una mujer de mediana edad. Una mujer de 38 años, ese es el perfil de aquellas personas que preparan plazas de empleo público que requieren una formación de Bachiller, un ciclo de grado medio o similar. Además, la empresa de oposiciones aclara que son mujeres que trabajan o han trabajado en el sector privado las que más apuestan por opositar.