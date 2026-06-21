El pulso por ser la comunidad más poblada de España: Andalucía se estanca y podría ser superada por Cataluña

El objetivo definido por la Junta de Andalucía en su estrategia para afrontar el desafío demográfico es conseguir que la comunidad autónoma supere los 10 millones de habitantes antes de 2040. Para ello, se han planteado una batería de medidas centradas en los municipios rurales y en las zonas en riesgo despoblación. Sin embargo, las últimas previsiones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística para los próximos quince años complican este objetivo. Concretamente, los análisis sobre el crecimiento vegetativo (nacimientos frente a defunciones) y migratorio reflejan un estancamiento de Andalucía con un previsión de crecimiento muy inferior al resto de territorios. Tanto es así que la previsión es que Cataluña se convierta en los próximos años en el territorio más poblado.

El estudio publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística prevé que Andalucía crecerá en los próximos quince años en un 4,5% hasta situarse por encima de los 9,1 millones de habitantes. Esta subida (de 391.939 personas en términos absolutos) es una de las más bajas de entre las comunidades autónomas, a mucha distancia de los teritorios más poblados. Cataluña aspira a crecer un 12,2%; Madrid un 14,4% y Valencia un 16,4%. Según este informe, el crecimiento de Andalucía estaría cuatro puntos por debajo de la media nacional que se sitúa en torno a los ocho puntos. Habría en cualquier comunidades en peor posición: Extremadura (-4,5%), Principado de Asturias (-1,6%) y Castilla y León (-1,0%) perderán habitantes.

Este ritmo tan desigual es el que sitúa a Andalucía con la amenaza de perder la primera posición en cuanto a población en España en los próximos años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística si se mantiene la actual tendencia dentro de quince años Cataluña se habrá convertido en la comunidad con más población con 9,2 millones de habitantes tras experimentar un crecimiento de un millón de personas. Por detrás, además, Madrid podría acortar distancias y aspira a sobrepasar los 8,2 millones de habitantes.

Las previsiones de la Junta de Andalucía

Las estimaciones de la Junta de Andalucía en la que se basa la estrategia aprobada para el desafío demográfico ya contemplan la posibilidad de que Andalucía deje de ser la comunidad con más habitantes. De hecho, sobre la mesa hay tres escenario. El mejor es el que abre las puertas a llegar a los 10 millones de habitantes, hay otro intermedio que deja la población en términos similares a los actuales (por debajo de los nueve millones) y un tercero en el que Andalucía podría llegar incluso a perder población.

"Al ritmo de crecimiento que tiene hoy Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía está abocada a dejar de ser la comunidad autónoma más poblada si no trabajamos bien esa gestión. Para Andalucía es muy importante ser la comunidad más poblada. Somos la comunidad autónoma con más costa; la segunda con más territorio; la primera con más superficie agraria en activo; la comunidad con más espacios naturales protegidos", apuntó el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, hace un año cuando presentó su estrategia.

De hecho, un descenso de la comunidad autónoma en el ranking de población estatal tendría efectos directos en cuestiones como la financiación autonómica, las transferencias, los programas de ayudas o los planes de inversiones que tienen como principal criterio de distribución el peso de la población de cada comunidad en el conjunto del país.

Una evolución peor que el resto de territorios

La tendencia de estancamiento que apunta el Instituto Nacional de Estadística para Andalucía se refleja en todos los indicadores. Tiene un saldo vegetativo peor que el resto de grandes comunidades pero el principal déficit se encuentra en el saldo migratorio tanto nacional como internacional. En ambos casos el balance entre la población que abandona el territorio y la que llega es de los peores a mucha distancia de la Comunidad de Madrid o Valencia.

En este sentido, Andalucía se mantendrá, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, como una comunidad de la que saldrá más población hacia otros territorios de la que llegará. El saldo migratorio interautonómico será negativo durante los próximos años.

Tendencia de crecimiento a nivel nacional

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística establece que en los próximos quince años ESpaña puede llegar a ganar 4,2 millones de habitantes, un 8,6%. Este aumento está basado, sobre todo, en un saldo migratorio positivo dado que el saldo vegetativo se mantendrá como negativo. "La población nacida en España seguirá disminuyendo paulatinamente", recoge el estudio.

En cuanto a las provincias, los datos también implicarán un cambio en las dinámicas internas de la comunidad autónoma. En el caso de Andalucía hay territorios como Cádiz con la amenaza de perder población en los próximos años mientras que la tendencia de mayor crecimiento se refleja en el dato de Málaga que pasará a ser la provincia con más habitantes.