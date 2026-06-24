La Junta de Andalucía aprueba el teletrabajo para sus funcionarios un día a la semana: puede solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue

La Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo modelo que regula la aplicación del teletrabajo un día por semana para sus funcionarios. Se trata de un sistema transitorio hasta que en septiembre, con el nuevo gobierno constituido, se pueda aprobar el nuevo decreto que ya ampliará a dos las jornadas disponibles. El modelo se ha aprobado a través de una resolución de aplicación inmediata en toda la Administración General y que ha sido pactada con SAF, Csif y UGT.

La nueva resolución, que era un compromiso acordado entre la Junta de Andalucía y los sindicatos antes de las elecciones, supone una homogeneización de los criterios entre todas las delegaciones y centros directivos de forma que se da seguridad jurídica a los funcionarios y se garantiza que puedan acogerse al derecho de un día de teletrabajo semanal. Los tres sindicatos firmantes han celebrado la resolución de la Junta de Andalucía y se han encargado de difundir entre los trabajadores el contenido del acuerdo.

Las nuevas condiciones para el teletrabajo

Concretamente, el nuevo modelo establece una serie de reglas claras para la petición de teletrabajo de cualquier funcionario que facilita que sean aceptadas de forma inmediata. Así, se recoge que todos los días hábiles de la semana son teletrabajables (incluyendo por tanto los lunes y los viernes) y que el derecho al trabajo a distancia no se ve reducido por los festivos, puentes, permisos, vacaciones o ausencias justificadas.

Cuando se formalice una solicitud por parte de un trabajador, la Junta de Andalucía tendrá que establecer unas causas de denegación "tasadas y regladas". Asimismo, si no hay respuesta en un plazo de dos meses, el silencio se considera positivo y la solicitud debe ser admitida. Si esto no ocurre, los trabajadores tendrán derecho a un trámite de audiencia y a responder. La tramitación será telemática lo que agiliza y simplifica los procedimientos.

El teletrabajo será extensible a todo el personal de atención a la ciudadanía por vías telemáticas, así como al personal directivo y de coordinación de equipos. Se flexibilizarán además los requisitos de antigüedad para acceder a esta opción.

El acuerdo alcanzado además elimina un exceso de control sobre el teletrabajo: "Se prohíben expresamente los mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre la persona teletrabajadora".

¿Cuándo llegarán los dos días de teletrabajo?

La fecha clave llegará en septiembre. Dos años después de que se alcanzara un acuerdo y tres meses después de que expirara el plazo inicial que se dio la Junta de Andalucía, los dos días de teletrabajo serán una realidad para los funcionarios de la administración pública andaluza. Tras meses de luchas y encuentros, los empleados públicos andaluces igualarán sus condiciones al resto de comunidades.

Hasta ahora, los trabajadores de la administración andaluza eran los que menos opciones tenían de trabajar en remoto del resto del Estado. Una denuncia que los sindicatos reiteraban tras cada reunión con los representantes de la Consejería. Después de Andalucía, Asturias y la Comunidad de Madrid son los territorios que tienen menos días de teletrabajo: dos, mientras que en otros territorios hay hasta cuatro.