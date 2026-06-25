La Junta de Andalucía convoca las oposiciones para 1.500 plazas de catedrático de Secundaria tras 25 años sin este concurso

La Junta de Andalucía ultima el concurso de méritos para el acceso a cátedras del profesorado de Secundaria con el objetivo de abrir el procedimiento en septiembre. La convocatoria supondrá la oferta de 1.500 plazas antes de que termine el año y dará respuesta a una reivindicación histórica del sector educativo, después de más de 25 años sin un proceso de estas características.

A diferencia de las plazas adjudicadas el pasado 20 de junio para otros cuerpos docentes, que se resolvieron mediante examen de oposición, el acceso a las cátedras se realizará por concurso de méritos. Es decir, serán la experiencia, la formación, las titulaciones y el resto de méritos acreditados por los aspirantes los que determinen la adjudicación.

Un concurso de méritos para promocionar al profesorado

La Consejería de Educación mantiene actualmente la negociación con los sindicatos que firmaron el Acuerdo de 16 de julio de 2025 sobre mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía. Ese pacto fue suscrito por UGT, CSIF y ANPE, e incluía medidas como la bajada de ratio, el aumento de plantillas y el acceso a cátedras.

"Desde la administración nos dijeron que se comprometían a ofertar las plazas antes de que terminara el año, no el curso. Ahora estamos en plena negociación para que lleguen en septiembre, con el inicio del próximo curso", señalan desde la delegación de Educación de UGT Andalucía.

4.000 plazas previstas en tres años

El acuerdo contempla la oferta de 4.000 plazas de catedráticos en los próximos tres años. Además, la convocatoria reservará un cupo no inferior al 10% para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Según la Junta de Andalucía, el objetivo de este procedimiento es fortalecer la estructura del sistema educativo andaluz y favorecer la promoción interna del profesorado. Para los sindicatos, supone recuperar una vía de reconocimiento profesional largamente reclamada por los docentes.

"Es una petición que hemos peleado muchísimo. Queremos dignificar más la labor docente poniendo en práctica medidas que vienen contempladas en la norma, al fin y al cabo, de promoción profesional y de reconocimiento de la labor docente", sostiene Elena García, presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía.

Distribución de las plazas por especialidades

La mayor parte de la oferta, 1.460 plazas, se destinará al cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, repartidas en 33 especialidades. Entre las más numerosas figuran Matemáticas, con 195 plazas; Lengua Castellana y Literatura, con 191; Inglés, con 172; Geografía e Historia, con 120; y Tecnología, con 88.

El resto se distribuirá entre especialidades como Filosofía, Griego, Física y Química, Intervención Sociocomunitaria, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrónicos y otras ramas vinculadas a la Formación Profesional.

Cátedras en Idiomas, Artes Plásticas y Diseño

El cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas contará con 28 plazas repartidas en cuatro especialidades: 19 para Inglés, seis para Francés, dos para Alemán y una para Italiano.

Por su parte, el cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño dispondrá de 12 plazas en nueve especialidades. Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos, Fotografía y Volumen tendrán dos plazas cada una. El resto contará con una plaza por especialidad: Dibujo Técnico, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Materiales y Tecnología: Diseño, Medios Informáticos, y Organización Industrial y Legislación.

Requisitos para acceder al concurso

Podrán presentarse los profesores de Secundaria que cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, norma básica que regula el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Entre las condiciones figura ser funcionario de carrera y acreditar los años de servicio exigidos.

Los sindicatos explican que todavía queda por concretar la baremación definitiva del concurso. En este tipo de procedimientos, los aspirantes se ordenan por puntos en función de los méritos que puedan acreditar documentalmente, como experiencia docente, formación, titulaciones, cursos, idiomas u oposiciones superadas con anterioridad.

Plazos previstos para septiembre

La negociación se centra ahora en cerrar los detalles durante el mes de julio para que la Junta de Andalucía pueda oficializar la convocatoria. La intención trasladada por los sindicatos es que el plazo de presentación se abra a principios de septiembre y permita a los docentes preparar y registrar sus méritos con margen suficiente.

Desde UGT prevén una alta participación por la expectación que ha generado este concurso entre el profesorado andaluz. La convocatoria marcará un punto de inflexión para miles de docentes que llevan años esperando una vía de promoción profesional hacia las cátedras.