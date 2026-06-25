El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026

La próxima oportunidad para conseguir una plaza fija en la sanidad pública andaluza no se librará este año. La Junta de Andalucía prepara una nueva macrooposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2027, una convocatoria que volverá a mover a decenas de miles de aspirantes y que partirá ya de una base de 10.289 plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público de 2025. A esa cifra se sumarán las vacantes que se generen y queden disponibles al cierre de este año.

El movimiento confirma, por lo tanto, un cambio de ritmo. 2026 no será el año de los nuevos exámenes del SAS, pese a las expectativas que se habían generado a comienzos del año. La Consejería de Sanidad opta por reservar la nueva convocatoria para 2027 y repetir el esquema utilizado en 2025: agrupar plazas de distintas anualidades en un gran proceso selectivo.

La decisión tiene una explicación práctica: el SAS aún está terminando de digerir la última macrooposición. En 2025 lanzó uno de los mayores procesos selectivos de su historia, con 21.953 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024. Aquella convocatoria generó cerca de 182.000 solicitudes y llenó aulas de examen durante meses, pero todavía continúa en fase de resolución, con la publicación de listados provisionales y definitivos por categorías.

“Lo más importante ahora mismo es que se resuelva la convocatoria del año pasado en todas las categorías, porque los profesionales están muy pendientes. Una vez resuelta, entonces ya se organizarán las del año que viene”, sostiene Reyes Zabala, delegada en Sevilla del Sindicato de Enfermería, SATSE.

A finales del año pasado, la intención inicial de la Junta pasaba por no dejar pasar demasiado tiempo entre procesos: adjudicar las plazas pendientes y activar una nueva oposición sin esperar a acumular varias anualidades. Sin embargo, ese calendario se ha desplazado. La Consejería de Sanidad sitúa ahora el foco en cerrar primero la convocatoria anterior y preparar después un nuevo proceso de gran volumen para 2027.

La bolsa de plazas ya está sobre la mesa. El Servicio Andaluz de Salud cuenta con 10.289 plazas aprobadas en la OEP de 2025, generadas por distintas vías. De ellas, 8.293 corresponden al turno libre y 1.996 a promoción interna. La oferta incluye plazas procedentes de la tasa de reposición, vacantes, previsión de jubilaciones y nuevas necesidades de plantilla del sistema sanitario público andaluz. Entre las categorías con mayor peso destacan Enfermería, con 1.988 plazas de acceso libre; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 1.075; Celador, con 729; Médico de Familia de Atención Primaria, con 640; y Auxiliar Administrativo, con 486. Son, de nuevo, perfiles estratégicos para el funcionamiento diario de hospitales, centros de salud, consultas, urgencias y servicios administrativos.

La previsión es que el futuro proceso vuelva a despertar una participación masiva. Si se toma como referencia la convocatoria de 2025, el volumen podría moverse otra vez por encima de las 180.000 solicitudes, una cifra que retrata bien el peso de estas oposiciones en Andalucía.

"Serán plazas para las mismas enfermeras que están trabajando"

El caso de Enfermería vuelve a ocupar un lugar central. Zabala reconoce que el número de plazas será elevado, pero introduce un matiz importante: “Posiblemente serán plazas para las mismas enfermeras que están trabajando en la actualidad con contratos temporales”. En un concurso-oposición, el examen es solo una parte del camino. También pesan la experiencia, los servicios prestados y la formación continuada.

Por eso, la representante de SATSE subraya que el personal interino parte con más opciones que un aspirante nuevo para conseguir plaza fija. No porque la oposición esté cerrada, sino porque el sistema premia la trayectoria acumulada dentro del propio servicio público. En la práctica, muchos de quienes se presenten en 2027 no buscarán entrar por primera vez en el SAS, sino consolidar una plaza que llevan años ocupando de forma temporal.

El calendario encaja además con las obligaciones legales que rodean al empleo público sanitario. Zabala recuerda que, de acuerdo con el Estatuto Marco, las comunidades deben mantener una planificación periódica de sus procesos selectivos. A ello se suma la normativa europea sobre reducción de la temporalidad, que presiona a las administraciones para evitar que los contratos temporales se prolonguen durante años sin una solución estable. "Los interinos no pueden estar más de tres años con contratos temporales", puntualiza.

Tres años de grandes procesos en el SAS

El camino reciente del SAS ayuda a entender el nuevo calendario. Entre 2023 y 2025, las oposiciones sanitarias en Andalucía concentraron buena parte del esfuerzo administrativo para estabilizar plantillas y cubrir vacantes acumuladas. El ciclo arrancó con los procesos extraordinarios de estabilización y siguió con pruebas, trámites, alegaciones y baremaciones en categorías sanitarias, técnicas y administrativas.

El gran salto llegó en 2025, con la convocatoria vinculada a las OEP de 2022, 2023 y 2024. Ese año se examinaron aspirantes de categorías como Celadores, Enfermería, TCAE, técnicos sanitarios, médicos, administrativos, informáticos y personal de servicios generales. Destacaron las 6.267 plazas de Enfermería y sus especialidades, las 3.410 de TCAE y las 1.914 de Médico de Familia en distintas áreas.

Ahora, la foto vuelve a cambiar. 2027 se perfila como el próximo gran año de oposiciones del SAS, mientras 2026 queda reservado para ordenar lo ya convocado. Para los aspirantes, la lectura es doble: habrá nuevas plazas, pero no de forma inmediata.