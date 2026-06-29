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Juanma Moreno afronta su investidura en Andalucía pendiente del apoyo de Vox

La formación de Santiago Abascal cuenta con 15 escaños, una cifra clave para que el candidato del PP-A pueda ser investido presidente en la primera ronda

Debate de investidura en el Parlamento Andaluz / La Opinión

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La Opinión

El debate de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía empieza marcado por la incógnita sobre el apoyo de Vox, una formación clave para que el candidato del PP-A a la reelección pudiera alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación.

El presidente en funciones de la Junta llega a esta cita política después de varias semanas de negociaciones entre el PP-A y Vox para facilitar su investidura y encauzar la gobernabilidad de Andalucía en el inicio de la XIII legislatura.

El PP-A llegó al debate con 53 diputados

Los populares afrontaron el debate con 53 diputados, dos menos de los necesarios para repetir la mayoría absoluta de la anterior legislatura. Vox, por su parte, contaba con 15 escaños, una cifra suficiente para decantar el resultado de la votación y permitir la continuidad de Moreno al frente del Gobierno andaluz.

Aunque ambos partidos trasladaron que las conversaciones eran positivas y que existía disposición al acuerdo, no trascendió ningún pacto cerrado antes del pleno. Tampoco Vox garantizó públicamente que fuera a respaldar a Moreno, lo que mantuvo la incertidumbre política hasta el último momento.

Moreno aseguró que negociaría «hasta el último minuto»

El propio Juanma Moreno había reconocido días antes, durante un acto en Almonte, que en ese momento no había «ningún acuerdo con Vox». El candidato del PP-A afirmó entonces que su partido seguiría negociando «hasta el último minuto» con el objetivo de que Andalucía contara con un nuevo gobierno «lo antes posible».

«Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros», señaló Moreno en referencia a la primera votación del debate de investidura, en la que necesitaba una mayoría absoluta para ser elegido presidente de la Junta.

Una investidura clave para la gobernabilidad de Andalucía

La investidura de Juanma Moreno se convirtió así en una de las citas políticas más relevantes del arranque de la XIII legislatura andaluza. El foco quedó puesto en el Parlamento de Andalucía y en la capacidad del PP-A para cerrar los apoyos necesarios que permitieran la continuidad de Moreno al frente de la Junta.

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El desenlace dependía del acuerdo con Vox, que se consolidó como el socio imprescindible para desbloquear la primera votación y garantizar la gobernabilidad de Andalucía tras las elecciones autonómicas.

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