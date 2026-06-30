Debate de investidura en el Parlamento Andaluz: Por Andalucía, Adelante Andalucía, PSOE, Vox y PP toman la palabra
La Cámara andaluza escuchará a todos los grupos políticos este martes, pero la investidura de Juanma Moreno podría posponerse a una segunda votación el jueves
El Parlamento andaluz afronta este martes una jornada clave en el debate de investidura de Juanma Moreno, aunque el desenlace de la primera votación parece, salvo sorpresa de última hora, escrito de antemano. La Cámara escuchará a todos los grupos políticos, de menor a mayor representación: Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox, PSOE y PP, antes de que por la tarde se celebre la primera votación.
El candidato del PP necesita mayoría absoluta para salir investido en esta primera vuelta, es decir, 55 votos en una Cámara de 109 diputados. Ese escenario está prácticamente descartado en estos momentos, ya que los populares cuentan con 53 escaños y no tienen cerrado el respaldo de Vox, formación clave para desbloquear la reelección de Moreno al frente de la Junta de Andalucía.
Primera votación de la investidura: qué necesita Juanma Moreno
La sesión de este martes servirá para medir públicamente la posición de cada grupo en el Parlamento andaluz. La ronda de intervenciones permitirá fijar el tono político de la legislatura y, sobre todo, comprobar hasta qué punto siguen abiertas las opciones de acuerdo entre PP y Vox.
En la primera votación, Juanma Moreno necesita mayoría absoluta. Sin ese apoyo, la investidura quedará automáticamente aplazada a una segunda votación, que se celebraría el jueves. En ese segundo intento, ya no haría falta mayoría absoluta, sino mayoría simple: más votos a favor que en contra.
El jueves, la fecha marcada para desbloquear la Junta
La atención política se desplaza ya al jueves. Para entonces, el PP necesitaría al menos que cuatro diputados de Vox se abstengan si el resto de formaciones mantiene su voto contrario. Ese movimiento bastaría para que los 53 votos del PP superasen a los votos en contra y Juanma Moreno pudiera ser investido presidente de la Junta de Andalucía.
A día de hoy, esa posibilidad tampoco está garantizada. Vox mantiene la presión negociadora y el PP apura las próximas 48 horas para acercar posiciones y evitar que la investidura quede encallada. El margen es estrecho y el reloj parlamentario corre desde la primera votación fallida.
Negociaciones entre PP y Vox hasta el último minuto
Las conversaciones continúan abiertas y los populares confían en que aún haya margen para evitar un bloqueo institucional. El debate, sin embargo, llega marcado por la falta de acuerdo definitivo y por la importancia de Vox en la aritmética parlamentaria andaluza.
El escenario deja a Juanma Moreno ante una investidura más compleja de lo previsto. La primera votación apunta al fracaso, pero la clave estará en si el PP consigue antes del jueves una abstención parcial de Vox que permita desbloquear la legislatura y poner en marcha el nuevo Gobierno andaluz.
Qué pasa si Moreno no supera la investidura
Si la segunda votación tampoco prospera, la investidura quedaría abierta a nuevas negociaciones dentro de los plazos previstos. El riesgo político para el PP sería entrar en un periodo de bloqueo, con la presión añadida de tener que garantizar la estabilidad del futuro Ejecutivo andaluz.
Por eso, la jornada de este martes no se interpreta solo como una votación sin mayoría suficiente, sino como el inicio de una cuenta atrás decisiva. La investidura de Juanma Moreno dependerá de la capacidad del PP para cerrar un entendimiento con Vox en las próximas horas.
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