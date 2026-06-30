Juanma Moreno señala el 25 de octubre como nueva fecha de elecciones en Andalucía y Vox mantiene su 'no' por ahora

"Ya está aquí el elefante". Si el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, evitar hablar de inmigración o prioridad nacional en su discurso de este lunes, el líder de Vox en la comunidad autónoma ha vertebrado toda su réplica en torno a este principio sin el cual no hay acuerdo. Por ahora, Vox mantiene su no al dirigente popular, aunque todos dejan la puerta abierta a seguir negociando, ahora ya, con el cronómetro de octubre activado.

Este mismo lunes ambas formaciones mantuvieron una reunión en el Parlamento de Andalucía, tras la primera parte de la sesión de investidura, que se alargó hasta la noche. Sin embargo, tal como ha confirmado el líder de Vox en la comunidad autónoma, Vox votará que no en la tarde de este martes, aunque mantiene que se sigue negociando, pese a que insisten en que se debería haber empezado antes.

Gavira ha rechazado que el pacto andaluz sea "oculto" u "oscuro" y ha animado a revisar los acuerdos alcanzados en otras comunidades autónomas. Así, ha desgranado todas las medidas que exigen, desde la prioridad nacional hasta la reducción de los impuestos, el impulso del campo o la eliminación de trabas administrativas. "Todo con el objetivo de mejorar la vida de los andaluces", ha defendido.

Vox le recuerda que en 2018 "no cumplió"

El tono de Gavira ha sido muy distinto al que él mismo utilizó este lunes. El portavoz de la extrema derecha en el Parlamento andaluz ha explicado ante el pleno todas las medidas que le han exigido al PP en los encuentros y llamadas que ambas formaciones desarrollan desde 12 días después de las elecciones, como el líder de Vox se han encargado de recordarle a Moreno.

"Los andaluces no le han dado la mayoría suficiente", le ha subrayado Gavira al popular. Ambos han reconocido las diferencias que les separan y el propio portavoz de Vox ha admitido que no va a ser un acuerdo que les agrade al "100%". Moreno le ha llegado a señalar que "probablemente no les apetezca pactar con nosotros". Sin embargo, ambos han insistido en la voluntad de seguir hablando y alcanzar un acuerdo.

Vox quiere las cosas escritas en papel. Los de Santiago Abascal ya pactaron una investidura con Moreno en 2018 y entonces, según García, el dirigente del PP "no cumplió con esos acuerdos", por eso reclaman a los populares "plazos concretos". "Cuando ese acuerdo esté cerrado con garantías de cumplimiento, entonces tendrán el sí de Vox, pero todavía no se dan las condiciones", ha explicado Gavira.

PP y Vox miran al jueves

Ambas formaciones ponen ahora la vista en el jueves, cuando se celebrará la segunda votación y para la que Moreno solo necesita una mayoría simple. Gavira y Moreno se han intercambiado buenas palabras y asumen que el acuerdo tendrá que llegar. En Vox insisten que no se abstendrán y tratan de convencer al popular recordándole que será el presidente de la Junta de Andalucía que cuente con el respaldo de un mayor número de diputados.

Si este acuerdo no llega ni este martes ni el jueves ni en los próximos dos meses, plazos que da el Reglamento del Parlamento para alcanzar una investidura, Andalucía tendrá que volver a ir a elecciones. Lo ha explicado el propio presidente de la Junta en funciones, que ha apuntado que la fecha sería el 25 de octubre. "Nos iríamos a Navidades para que hubiera un nuevo gobierno", ha lamentado.

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"Lamento que no haya una actitud positiva por parte de ningún grupo", ha señalado el dirigente popular, que ha apuntado que él considera que "sí se podían haber dado las condiciones". Aun así, ha confiado que en las 48 horas que quedan para la segunda votación, y ha emplazado a los de Santiago Abascal a negociar con "máxima intensidad" para tratar de alcanzar un acuerdo de investidura.

Fuente: El Correo de Andalucía