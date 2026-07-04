La playa de Andalucía que aún permite escapar de las aglomeraciones: casi cuatro kilómetros de arena, dunas y Atlántico

Encontrar una playa tranquila en Andalucía durante los meses de verano puede parecer una misión complicada. La llegada de visitantes a la costa, las altas temperaturas y la búsqueda de un hueco junto al mar convierten muchos arenales en espacios muy concurridos. Sin embargo, todavía quedan rincones que permiten disfrutar del Atlántico con algo más de calma.

Uno de ellos está en Cádiz. La playa de La Cortadura se extiende a las afueras de la ciudad y conserva un paisaje singular dentro del litoral gaditano: casi cuatro kilómetros de arena, un importante cordón dunar y una ubicación que la convierte en una transición entre la ciudad y un entorno mucho más natural.

Situada junto a la antigua línea defensiva de La Cortadura, esta playa es una de las opciones más buscadas por quienes quieren huir de las aglomeraciones sin alejarse demasiado del núcleo urbano. Su gran extensión permite encontrar espacio incluso en temporada alta, aunque en verano también registra mayor afluencia, especialmente en los días de más calor y durante los fines de semana.

La Cortadura, una playa natural a las afueras de Cádiz

La playa de La Cortadura se encuentra en la salida de Cádiz hacia San Fernando, junto a la carretera CA-33. Su principal atractivo está en el equilibrio entre accesibilidad y paisaje: está cerca de la ciudad, pero mantiene un aspecto mucho menos urbano que otras playas gaditanas más céntricas.

El arenal destaca por su arena fina, sus aguas atlánticas y, sobre todo, por el sistema de dunas que acompaña buena parte de su recorrido. Este cordón dunar forma parte de la identidad de La Cortadura y le da ese aire más salvaje que la diferencia de otros puntos del litoral de Cádiz.

Para quienes buscan una jornada de playa sin sentirse encerrados entre sombrillas, este enclave ofrece una alternativa especialmente interesante. La amplitud del espacio ayuda a repartir mejor la ocupación y permite disfrutar del mar con mayor sensación de tranquilidad.

Playa de La Cortadura, con la vista de Cádiz ciudad al fondo. / L. O.

Una playa de Cádiz con dunas y valor natural

Las dunas de La Cortadura no son solo un elemento paisajístico. Forman parte de un ecosistema costero que contribuye a conservar la dinámica natural de la playa y a proteger este tramo del litoral. Por eso, en diferentes puntos se han instalado pasarelas y zonas delimitadas para ordenar el paso de los usuarios y preservar el entorno.

Ese carácter natural es una de las razones por las que esta playa se ha consolidado como un lugar especial dentro del término municipal de Cádiz. A diferencia de otros arenales más urbanizados, La Cortadura mantiene una imagen más abierta, atlántica y menos intervenida.

El resultado es una playa amplia, luminosa y con una sensación de frontera: por un lado, la ciudad; por otro, el mar, las dunas y el horizonte.

Historia junto al mar: la antigua defensa de Cádiz

El nombre de La Cortadura está vinculado al antiguo sistema defensivo que protegía el acceso sur a Cádiz. Esta franja entre arena, carretera y mar fue durante siglos un punto estratégico para la ciudad, y todavía hoy conserva esa lectura histórica ligada a las fortificaciones.

Esa mezcla de patrimonio, paisaje y costa aporta un valor añadido a la visita. No se trata solo de una playa para tumbarse al sol, sino de un enclave que ayuda a entender la relación de Cádiz con el mar y con su propia defensa histórica.

Al caer la tarde, la zona ofrece además una de las imágenes más reconocibles del litoral gaditano, con la luz del Atlántico, el perfil de la ciudad y el paisaje abierto hacia la bahía.

Escuela de surf en la playa de La Cortadura, en Cádiz. / L. O.

Surf, bodyboard y deportes náuticos en La Cortadura

La Cortadura también es una playa muy apreciada por quienes buscan algo más que sol y baño. Su exposición al Atlántico, el oleaje y los vientos habituales en la zona la convierten en un punto frecuentado para la práctica de deportes náuticos en las áreas habilitadas.

El surf, el bodyboard, el paddle surf en jornadas más calmadas o el kitesurf cuando el viento acompaña forman parte del ambiente habitual de esta playa. Todo ello en un entorno más despejado que otros arenales urbanos, lo que hace que muchos usuarios la prefieran para iniciarse o practicar con mayor comodidad.

La clave está en respetar siempre las zonas señalizadas, el estado del mar y las indicaciones de seguridad, especialmente en días de viento o con bandera que desaconseje el baño.

Cómo llegar a la playa de La Cortadura

Una de las ventajas de esta playa es que permite llegar sin grandes complicaciones. Está situada a las afueras de Cádiz, pero bien conectada con la ciudad. Se puede acceder en coche, en transporte público, en bicicleta o incluso caminando desde determinados puntos del entorno urbano.

La presencia de pasarelas facilita la llegada hasta la arena, aunque conviene recordar que en temporada alta el aparcamiento puede complicarse en las horas centrales del día. Para disfrutarla con más calma, las primeras horas de la mañana o el final de la tarde suelen ser las mejores opciones.

Playa de La Cortadura, en Cádiz, uno de los secretos mejor guardados de la ciudad / Turismo de Cádiz

Una escapada para disfrutar de Cádiz sin renunciar a la calma

La Cortadura reúne varios ingredientes que explican su atractivo: está cerca de la ciudad, conserva un paisaje dunar, ofrece una gran extensión de arena y permite combinar baño, deporte y paseo en un mismo entorno.

Además, su ubicación facilita completar la jornada con una visita al casco histórico de Cádiz o con una ruta gastronómica por la ciudad. En pocos minutos se puede pasar de la tranquilidad de la playa al ambiente gaditano de bares, plazas y calles con vida.

Por eso, para quienes buscan este verano una playa de Andalucía menos masificada, con paisaje natural y buena conexión urbana, La Cortadura se presenta como una de las alternativas más interesantes del litoral gaditano.