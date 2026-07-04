Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ranking de empresasDonald Trump y MálagaCalle La UniónMálaga CF: fichasFin a caravanas en SacabaOla de calor en MálagaClaves en el pacto Vox y PPCortes de tráfico este fin de semana
instagramlinkedin

Investidura

Juanma Moreno toma posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía, 49 días después de las elecciones andaluzas

El presidente andaluz renovará su cargo en un acto solemne en Sevilla, acompañado por representantes del Gobierno central y del Parlamento

Juanma Moreno, tras lograr ser investido como jefe del Ejecutivo andaluz en la XIII legislatura.

Juanma Moreno, tras lograr ser investido como jefe del Ejecutivo andaluz en la XIII legislatura. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Sevilla

El recién investido presidente de la Junta de Andalucía de la XIII legislatura, Juanma Moreno, tomará posesión este domingo en Sevilla en un acto que contará con la asistencia de unas 300 personas y que se desarrollará en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza.

El acto está previsto que se desarrolle a partir de las 9,30 horas. La toma de posesión de Juanma Moreno se producirá después de que el jueves fuera investido, en segunda votación en el Parlamento, presidente de la Junta de la XIII legislatura, con los votos a favor de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que suscribió previamente un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'.

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del &quot;acuerdo de gobierno y estabilidad&quot;, este jueves en el parlamento andaluz. EFE/ José Manuel Vidal

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del "acuerdo de gobierno y estabilidad". / Jose Manuel Vidal

Posesión del cargo 49 días después de las elecciones

Juanma Moreno --que afronta su tercera legislatura al frente de la Junta-- tomará posesión del cargo, 49 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A no consiguió revalidar la mayoría absoluta de la última legislatura, al obtener 53 de los 109 escaños de la Cámara autonómica.

Este hecho lo llevó a iniciar negociaciones con Vox, que consiguió 15 diputados, para su investidura y la gobernabilidad que dieron como resultado el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', compuesto por 150 medidas, entre ellas la "prioridad nacional" exigida por el partido de Santiago Abascal. Además Moreno incorpora a su gobierno al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

02/07/2026 El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), junto al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i), atiende a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’. A 2 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). PP-A y Vox han alcanzado un acuerdo sobre un gobierno de coalición en Andalucía que desbloquea la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, por Juanma Moreno. El acuerdo de gobierno incluye 150 medidas así como la incorporación del portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidente. POLITICA María José López - Europa Press

02/07/2026 El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), junto al presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno (i), atiende a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’. / Europa Press

Fuentes de la Junta han informado a Europa Press de que el acto será en los jardines del Palacio de San Telmo, cambiando el escenario respecto a su toma de posesión en julio de 2022, que se desarrolló, a pie de calle, concretamente, en el Paseo de Roma, ante la fachada principal del palacio y contó con 600 invitados.

En el acto, intervendrán, en primer lugar, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que leerá el escrito de nombramiento, y, a continuación, Juanma Moreno ofrecerá un discurso.

Noticias relacionadas y más

Además, a este evento asistirán, en representación del Gobierno central, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  3. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  4. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  5. Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga
  6. Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas
  7. Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva
  8. ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

Juanma Moreno toma posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía, 49 días después de las elecciones andaluzas

Juanma Moreno toma posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía, 49 días después de las elecciones andaluzas

El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027

El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027

La playa de Andalucía que aún permite escapar de las aglomeraciones: casi cuatro kilómetros de arena, dunas y Atlántico

La playa de Andalucía que aún permite escapar de las aglomeraciones: casi cuatro kilómetros de arena, dunas y Atlántico

Los malagueños deberán demostrar 10 años de residencia en España para comprar una VPO tras la nueva ley de la Junta de Andalucía

Los malagueños deberán demostrar 10 años de residencia en España para comprar una VPO tras la nueva ley de la Junta de Andalucía

Las seis claves de los pactos de PP y Vox en Andalucía: adiós a las políticas medioambientales y migratorias

Juanma Moreno vuelve a ser investido presidente de la Junta de Andalucía tras ceder a la prioridad nacional de Vox

Juanma Moreno vuelve a ser investido presidente de la Junta de Andalucía tras ceder a la prioridad nacional de Vox

Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía tras llegar a un acuerdo con Vox y aceptar la prioridad nacional

Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía tras llegar a un acuerdo con Vox y aceptar la prioridad nacional

Adelante y Por Andalucía enfrentan a Juanma Moreno con los postulados de Vox: "Es un partido que considera a los gays enfermos mentales"

Adelante y Por Andalucía enfrentan a Juanma Moreno con los postulados de Vox: "Es un partido que considera a los gays enfermos mentales"
Tracking Pixel Contents