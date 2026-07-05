Juanma Moreno toma posesión de su acta como presidente de la Junta de Andalucía tras pactar con Vox: “Voy a ser fiel a mí mismo, la vía andaluza no cambia”

Tras intensas negociaciones con Vox y varias votaciones en la cámara parlamentaria, Juanma Moreno ya es, de manera oficial, presidente de la Junta de Andalucía. Este domingo ha sido la tercera vez que el líder de los populares en el sur ha tomado posesión de su acta en el Palacio de San Telmo, aunque ha sido la primera vez que lo ha hecho en los jardines de esta sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

A diferencia de otras investiduras en las que Moreno bajó la escalinata de San Telmo de la mano de su mujer, Manuela Villena, esta vez ha llegado al acto acompañado de Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz. Ambos han caminado hasta el atril al ritmo de una interpretación de 'Las Musas de Andalucía' a cargo del cuarteto de cuerda de la Fundación Baremboid-Said.

Siguiendo el protocolo, Moreno ha saludado a las autoridades de las primeras filas. Al acto han asistido una suma considerable de cargos políticos del ámbito local, autonómico y nacional. Entre ellos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que se ha apuntado otro año más al evento y, aunque no lo ha hecho acompañado del actual presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sí de la exministra de la Presidencia de España durante su mandato, Soraya Sáenz de Santamaría. También ha faltado a la cita la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los líderes de las autonomías bajo el feudo del Partido Popular.

La sesión también ha contado con la presencia de autoridades del ala de la oposición andaluza. María Jesús Montero y Susana Díaz han acudido a San Telmo en representación del grupo socialista, mientras que Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía y ahora también una pieza fundamental del gobierno de Moreno tras su investidura como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, lo ha hecho solo y en representación su formación.

En un repaso rápido de agradecimientos a los presentes, Moreno ha dado la bienvenida al acto a todos los alcaldes con un saludo general. Aunque para el único que ha tenido alguna que otra palabra ha sido para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al que ha llamado “decano de los alcaldes” por sus más de 26 años al frente del cargo.

“Manolo, el acuerdo alcanzado es el primer paso para un camino que hay que andar y que será provechoso para Andalucía”. Así ha arrancado Moreno su discurso de investidura. Unas palabras que han recorrido parte de los casi ocho años que lleva al frente de la Junta y parte de los otros cuatro que ahora pretende recorrer de la mano de Vox, tras no haber recibido el sí mayoritario de los andaluces para gobernar en solitario.

La Andalucía de la “concordia”, como Moreno la llama, está ahora abocada a un exhaustivo examen de desarrollo. Bajo la premisa del “voy a ser fiel a mí mismo”, la vía andaluza será, según ha expresado, “inclusiva y no excluyente”. De palabra, Moreno ha reiterado que no tiene previsto que la vía andaluza vaya a cambiar, pero en la práctica, una coalición, en este caso con Vox, sí significa una alteración del 'modus operandi' de un gobierno. Tal y como ha explicado, pactar significa “dialogar”, intercambiar de ideas y "ceder en otras muchas".

Moreno ha asegurado que su gobierno, del que pronto conoceremos nuevas caras y repartos de sillones, “está preparado para tiempos complejos”. Por lo pronto, Juanma Moreno debe poner en marcha, desde ya, el encargo de los andaluces.