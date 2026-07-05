El PSOE-A advierte del inicio de la nueva etapa de Juanma Moreno: “Seguirá intentando tomarnos por tontos”

La portavoz adjunta del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado este domingo que la toma de posesión de Moreno Bonilla marca el inicio de una nueva etapa política en la comunidad, a la que ha definido como la de “Juanma Moreno, el malabarista”. Para la dirigente socialista, durante los próximos cuatro años se verá a un presidente “haciendo equilibrios permanentemente entre lo que dice y lo que firma”.

Márquez, en una nota de prensa, ha advertido de que el jefe del Ejecutivo andaluz “seguirá intentando tomarnos por tontos” al pronunciar grandes palabras sobre moderación, centralidad y estabilidad. “Los andaluces y las andaluzas ya saben algo muy sencillo: las palabras se las lleva el viento, lo que queda es lo que se firma. Y lo que Moreno Bonilla ha firmado tiene un nombre y un apellido: Vox”, ha denunciado.

El PSOE andaluz ante el pacto con Vox

Un peaje que, según ha advertido la portavoz socialista, la extrema derecha no va a dejar pasar gratis en el nuevo Gobierno andaluz. “Vox se va a cobrar. Se va a cobrar en sanidad pública, se va a cobrar en memoria democrática, se va a cobrar en igualdad, se va a cobrar en derechos y se va a cobrar en la convivencia”, ha enumerado de manera tajante.

María Márquez en una imagen de archivo / L.O.

Especialmente dolorosa y simbólica ha sido calificada por Márquez la fecha elegida para este acto institucional. “Qué forma de traicionar y de ofender a Andalucía precisamente un 5 de julio”, ha lamentado, recordando que se trata del día en que nació Blas Infante. A su juicio, Moreno Bonilla ha decidido tomar posesión “de la mano de quienes insultan su memoria, desprecian el andalucismo y niegan buena parte de los consensos democráticos sobre los que se ha construido nuestra autonomía”.

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha sentenciado que la derecha ha vuelto a demostrar cuál es su verdadera y única prioridad. “Cuando tiene que elegir entre Andalucía y el poder, siempre acaba eligiendo lo mismo: el poder, aunque para conseguirlo tenga que darle la espalda a esta tierra y entregar su Gobierno a la extrema derecha”, ha concluido.

Juanma Moreno, presidente de la Junta tras pactar con Vox

Tras diversas negociaciones con Vox y varias votaciones en la cámara parlamentaria, Juanma Moreno ha tomado posesión de su acta como presidente de la Junta de Andalucía este domingo.

En el acto, Moreno ha explicado que pactar significa "dialogar", intercambiar ideas y "ceder en otras muchas", y ha asegurado que su gobierno "está preparado para tiempos complejos".

Este gobierno de coalición con Vox contará con Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.