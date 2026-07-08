Andalucía aumentará las plazas concertadas de Bachillerato pero para el curso 2027/2028: rechaza 334 de 341 peticiones para este año

La Junta de Andalucía no ampliará de forma significativa el número de aulas concertadas de Bachillerato el próximo curso. Los últimos datos provisionales publicados en el BOJA reflejan que la Consejería de Educación ha denegado 334 de las 341 solicitudes presentadas por centros educativos para concertar unidades de esta etapa no obligatoria de cara al curso 2026/2027.

La decisión mantiene prácticamente sin cambios el mapa del Bachillerato concertado en Andalucía, aunque podría abrirse un nuevo escenario a partir del curso 2027/2028. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox recoge el compromiso de avanzar en una “concertación progresiva” de Bachillerato, además de priorizar la Educación Especial y la Formación Profesional y garantizar la libertad de elección de centro.

La Junta mantiene el freno al Bachillerato concertado

El dato del próximo curso confirma la línea restrictiva que la Junta ha aplicado en los últimos años. Para el curso 2026/2027, Educación ha rechazado la práctica totalidad de las nuevas unidades solicitadas en Bachillerato: solo siete han recibido autorización provisional frente a 334 denegaciones.

En conjunto, la Consejería ha denegado 955 solicitudes de conciertos educativos para el próximo curso, de las que más de un tercio corresponden a Bachillerato. En esta etapa se pidieron 341 nuevas unidades, pero la Administración autonómica ha aceptado una parte mínima.

Sevilla, Granada y Málaga concentran buena parte de las denegaciones

La provincia más afectada por los rechazos es Sevilla, con 97 unidades de Bachillerato denegadas. Le siguen Granada, Málaga y Córdoba, que también concentran una parte relevante de las solicitudes no admitidas.

Entre los centros con más peticiones rechazadas figuran el Inmaculado Corazón de María Portaceli, en Sevilla, con 14 unidades denegadas, y el colegio Los Olivos, en Málaga, con 12 solicitudes rechazadas. De las unidades admitidas, dos corresponden a Sevilla, dos a Cádiz, una a Córdoba y dos a Granada.

Un acuerdo político que puede cambiar el escenario en 2027

El nuevo pacto entre PP y Vox podría suponer un cambio en la política educativa aplicada hasta ahora por la Junta, aunque su alcance real todavía está por concretar. El acuerdo habla de avanzar en la concertación progresiva del Bachillerato, pero no fija un calendario, no detalla cuántas unidades podrían aprobarse ni incorpora una memoria económica específica.

No es la primera vez que ambas formaciones incluyen este compromiso. En 2019, PP y Vox ya firmaron un acuerdo de investidura que contemplaba aumentar los conciertos en esta enseñanza no obligatoria y fomentar el Bachillerato Internacional. Sin embargo, aquel compromiso tampoco incluía plazos, cifras ni dotación presupuestaria concreta.

Siete años de crecimiento muy limitado

En 2018, Andalucía contaba con 260 unidades concertadas de Bachillerato en centros privados. Desde entonces, el crecimiento ha sido reducido, pese a que la ampliación de estos conciertos ha figurado en acuerdos políticos y programas electorales.

Durante los años de gobierno de Juanma Moreno, la cifra permaneció prácticamente congelada hasta la planificación del curso 2023/2024, cuando la Consejería volvió a autorizar nuevas unidades. Entonces se aceptaron las solicitudes de tres centros educativos, con un total de seis líneas nuevas de Bachillerato.

Más de 300 solicitudes rechazadas cada curso

Desde el curso 2023/2024, la Junta ha denegado todos los años más de 330 unidades concertadas de Bachillerato. En los últimos cuatro cursos, solo se han admitido 32 unidades nuevas, una cifra muy inferior al volumen de solicitudes presentadas por los centros.

En el curso 2025/2026, coincidiendo con la renovación del ciclo de conciertos 2025-2028, la Consejería recibió 641 solicitudes de centros para esta etapa. Aquel año se renovaron o aprobaron 292 unidades, pero también se rechazaron 349. La ampliación real fue de solo 10 unidades.

El presupuesto sube pese al rechazo mayoritario de nuevas aulas

El debate sobre el Bachillerato concertado en Andalucía llega después de dos años de crecimiento presupuestario. La partida destinada a esta etapa ha aumentado en 5,26 millones de euros desde 2024.

Aquel año, la Junta destinó 31,32 millones de euros al Bachillerato concertado. Para el próximo curso, la previsión asciende a 36,58 millones. Es decir, el presupuesto ha pasado de 31,3 a 36,6 millones de euros entre 2024 y 2026, aunque la Administración ha seguido rechazando de forma mayoritaria las nuevas unidades solicitadas.

Planificación educativa y disponibilidad presupuestaria

La Junta ha justificado las denegaciones por criterios de planificación educativa, necesidades de escolarización y disponibilidad presupuestaria. En la práctica, esto significa que la Administración no está obligada a atender todas las solicitudes de los centros, especialmente en una etapa que no forma parte de la enseñanza obligatoria.

Aun así, el nuevo acuerdo político introduce una expectativa de cambio para los próximos cursos. La clave será comprobar si la “concertación progresiva” se traduce en un aumento real de unidades autorizadas, en una subida presupuestaria específica o en un calendario de implantación que modifique la tendencia restrictiva de los últimos ejercicios.

Málaga, pendiente del impacto en los centros concertados

En el caso de Málaga, la planificación apenas cambiará para el próximo curso. La mayoría de centros que solicitaron nuevas unidades de Bachillerato concertado no han recibido autorización, por lo que esta etapa seguirá concentrada principalmente en la red pública y en la oferta privada no concertada.

El debate afecta directamente a las familias que buscan plaza para Bachillerato y a los centros que aspiran a ampliar su oferta educativa. Por ahora, el curso 2026/2027 comenzará sin una ampliación relevante, mientras el posible cambio de criterio queda pendiente de la aplicación del acuerdo PP-Vox en los próximos presupuestos y en la planificación del curso 2027/2028.

Fuente: El Correo de Andalucía