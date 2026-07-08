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El cierre comercial de Trump a España impacta de lleno en Andalucía: la comunidad se juega más de 2.600 millones de euros al año

La amenaza del presidente de Estados Unidos de cortar toda relación comercial con España tendrá especial incidencia en el sector del aceite de oliva

Donald Trump, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Donald Trump, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara. / efe

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Clara Campos

Sevilla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la carga contra la economía nacional. Después de que a principios de mandato anunciara aranceles que impactaban de lleno en todo el mapa mundial, este miércoles se ha desmarcado con un anuncio que afecta solo a nuestro país: el fin de todo vínculo comercial con España.

El mandatario estadounidense ha lanzado esta amenaza en el marco de la celebración de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). Concretamente, Trump ha ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, romper todo acuerdo comercial y cerrar todo negocio con España, país que es "una causa perdida" según el multimillonario.

Este anuncio impacta de lleno en la economía andaluza, especialmente, en el sector del aceite de oliva. Según los datos de 2025, Andalucía es la segunda comunidad autónoma en exportaciones a Estados Unidos tras Cataluña, al que vendió en 2025 más de 2.600 millones de euros, siendo el aceite de oliva el producto estrella, según los datos aportados por Andalucía Trade, dependiente de la Consejería de Economía de la Junta. En lo que va de este 2026 ha perdido esta segunda posición en favor de la Comunidad Valenciana.

Las ventas caen un 17% en 2025

Las ventas cayeron en 2025 -último ejercicio completo- casi un 17%, una cifra motivada "principalmente" por los combustibles (-26,6%) y el precio del aceite de oliva (-24,1%), representando ambos "casi la mitad de las ventas al país".

El aceite de oliva bajó en precio, pero subió en toneladas, con un aumento del 28,2%. Estados Unidos en el primer mercado no europeo para la comunidad y el quinto mundial, con el 6,4% del total.  

2026 sigue acumulando caídas en las exportaciones

En lo que va de año, las exportaciones siguen cayendo en un 13%, concretamente en el periodo entre enero y abril, los últimos meses de los que hay datos, hasta los casi 809 millones de euros, por lo que el impacto de las medidas arancelarias impuestas por Trump tienen su impacto.

En cualquier caso, el aceite de oliva sigue liderando el ránking, con 204 millones de euros. Tampoco el objetivo se cumple, ya que las cifras en los primeros cuatro meses del año apuntan un 26% menos de lo esperado.

En este periodo, continúa situándose en el quinto lugar entre los países a los que Andalucía exporta, solo por detrás de Alemania, Italia, Francia y Portugal. En cuanto a la balanza comercial -esto es, los productos que se compran y se venden al país- es negativa (-207 millones de euros), por lo que Estados Unidos tendría a priori más que perder si se lleva a término la amenaza lanzada por Trump este miércoles en Ankara.

Otros productos que Andalucía vende a EEUU

El liderazgo del aceite de oliva en lo que se refiere a las ventas andaluzas a EEUU es contundente, aunque la comunidad también exporta otros productos relacionados con el refino de petróleo, el cemento, la aceituna de mesa y partes de aviones, helicópteros o aeronaves.

Planta de ensamblaje del avión A400M en Sevilla.

Planta de ensamblaje del avión A400M en Sevilla. / El Correo

En el caso del producto estrella, la provincia de Sevilla es la que más oro líquido vende al país norteamericano, con casi 100 millones de euros en ventas en lo que va de año. Le siguen Córdoba y Málaga, con 45 y 27 millones de euros, respectivamente.  

Noticias relacionadas y más

En general, Sevilla es la que más tiene que perder en el contexto actual si se concreta la rotura comercial entre EEUU y España, ya que es la provincia andaluza que más exporta, con 261 millones de euros, seguida por Cádiz y Almería.

Fuente: El Correo de Andalucía

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