Las escuelas infantiles serán gratis en Andalucía también para los niños de menos de 1 año a partir del curso 2026-2027

La educación infantil será completamente gratuita de 0 a 3 años en Andalucía. Este es uno de los últimos pactos entre el nuevo gobierno de PP y Vox: aumentar la gratuidad de 0 a 1 años, el último eslabón pendiente en el primer ciclo de educación infantil que, lejos de lo previsto, se implementará a partir del curso 2026-2027. Así, a partir de septiembre, las familias con menores de 0 a 3 años no pagarán absolutamente nada por la educación de sus hijos en aquellas escuelas infantiles de titularidad privada pero adheridas al programa de ayudas de la Junta de Andalucía. Es decir, el nuevo Gobierno andaluz asumirá el 100% de la bonificación de alrededor de 130.000 plazas en las guarderías con el objetivo de incentivar la escolarización en este tramo de edades.

Este acuerdo, por lo tanto, rompe con el escenario hasta ahora previsto para el próximo curso. En marzo, en plena precampaña electoral, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció en una visita al municipio de Los Molares que para el curso 2026/2027 ampliaría la gratuidad de 1 a 2 años. En aquel momento, ya se consideró una medida "acelerada" por el momento político en el que se llevó a cabo y porque, tal como se pactó con los sindicatos del sector, la implantación de la gratuidad tendría un horizonte de seis años. Sin embargo, con este nuevo acuerdo entre ambos partidos, se formalizará en tan solo dos años. Por lo tanto, en términos de gratuidad el calendario ha sido el siguiente: en marzo de 2025 se inauguró la gratuidad de 2 a 3 años, un año después, en marzo de este año, se anunció la escolarización gratis de 1 a 2 años y este mes de julio se amplía de 0 a 1 años.

Imagen de archivo de una educadora infantil junto a un pequeño y a su madre. / Manuel Murillo / COR

La medida, tal como confirma el pacto entre ambas formaciones, irá acompañada de una dotación presupuestaria finalista "suficiente" para poder ofrecer la actualización "necesaria" del modelo de financiación, "con el fin de garantizar su aplicación efectiva, proteger la conciliación de las familias andaluzas y asegurar la estabilidad de la red de centros".

Un ahorro medio de 250 euros al mes

A finales de marzo, tan solo unas semanas después del anuncio del presidente sobre la gratuidad de 1 a 2 años, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó por decreto la normativa que permite la entrada en vigor de esta nueva medida. Solo en menores de 1 a 2 años, podrá llegar a beneficiar a 64.000 niños y niñas y en el caso de 0 a 1 años, a otras 60.000 familias.

Foto de archivo de un grupo de padres recogiendo a sus hijos de una escuela infantil. / Manuel Murillo / COR

El ahorro medio para las familias, según los cálculos de la Consejería de Desarrollo Educativo, será de 250 euros mensuales, lo que supone hasta 2.750 euros durante el curso completo. La realidad es que a pesar de que la gratuidad no estaba implementada en todo el ciclo, la Consejería de Educación asegura que cerca de 50.000 familias reciben bonificaciones en Andalucía. Para ello, el Gobierno andaluz destinó en 2024 249,6 millones de euros a estas ayudas con un presupuesto total para esta etapa de casi 393 millones.

Escolarización gratis y aumento del precio de la plaza

En enero del próximo curso, la Junta aumentará el importe que las escuelas infantiles reciben todos los meses por la plaza de cada alumno. Hasta ahora, el programa de la Junta de ayudas a las familias permitía que los padres solo bonificarán la mitad del importe. Sin embargo, con la ampliación de la gratuidad, las patronales de las guarderías aumentaron la presión a la administración para que, seis años después, aumentara un precio que, según las asociaciones, estaba "obsoleto". Tras meses de presión, la cartera de Carmen Castillo aceptó incrementar el precio pasando de 240,53 a 250,15 euros a partir de enero de 2027. Asimismo, también asumirá un adelanto del importe de la plaza en septiembre para las guarderías con el objetivo de evitar un "desfase de tesorería", algo que venía sucediendo en los últimos años.

El aula matinal, sin embargo, queda al margen de la gratuidad. Uno de los últimos anuncios de la Junta fue el aumento del precio aula matinal en colegios y escuelas infantiles. El próximo curso el importe incrementará hasta los 23,91 euros al mes. Este nuevo importe supondrá la primera subida desde 2017 en el caso de los colegios y una nueva actualización tras la aprobada en 2024 para las escuelas infantiles.

Las familias que requieran de este servicio complementario a primera hora de la mañana tendrán que pagar un 36% más en el caso de los centros educativos. El coste por día aumentará en 32 céntimos hasta los 1,82 euros. Si se usa durante todo el mes la subida será de 6,4 euros al pasar de 17,51 a 23,91.

Fuente: El Correo de Andalucía