Carmen Castillo, la inspectora independiente al mando de la educación andaluza en pleno descenso de la natalidad

La hasta ahora consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena, seguirá al mando de la cartera educativa en la próxima legislatura del presidente del Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno. Así lo ha anunciado el líder de los populares en una rueda de prensa este jueves, confirmando la figura de Castillo (Almería, 1967) en una Consejería que mantiene funciones, pero que recupera el nombre de Consejería de Educación.

La almeriense, inspectora de Educación y funcionaria de carrera, lleva desde julio de 2024 al frente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras coger el relevo de Patricia del Pozo, que también seguirá liderando el departamento de Cultura y Deporte. Antes de asumir por primera vez el mandato de una Consejería, Castillo desempeñó la figura de viceconsejera de Educación y Deporte entre 2019 y 2022, cuando la cartera estaba dirigida por Javier Imbroda y, posteriormente, por Patricia del Pozo.

Durante su trayectoria profesional, Castillo no ha pasado por la política municipal y tampoco procede del Parlamento, por lo que en San Telmo es considerada un perfil técnico, centrando sus apariciones a la comunicación institucional y poco dada a la confrontación política.

Ratios, oposiciones y escolarización gratis

La Consejería de Educación, como la de Sanidad, es una de las carteras del Gobierno andaluz que afronta más desafíos de cara al próximo curso. En los dos años que lleva al frente de la Consejería, Castillo ha afrontado retos que giran en torno a la gestión de la educación pública en un contexto donde la caída de la natalidad afecta de lleno al proceso de escolarización, obligando al cierre de aulas y, en aquellos casos más agravados por la falta de alumnos, al cierre de colegios. Por lo tanto, la disminución de las ratios, donde ya se han producido avances, seguirá siendo uno de los principales focos de su gestión.

De su paso por la Consejería, destaca también la ampliación de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil. A partir del próximo curso, las familias con menores de 0 a 3 años podrán optar de forma gratuita a la escolarización -con independencia del comedor y las aulas de mañana y tarde- en aquellas escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas de la Junta de Andalucía. Este hito llega acompañado de un conflicto que ha mantenido tensionado al Gobierno durante la precampaña electoral: el choque con las patronales de las guarderías para aumentar el precio que reciben por cada plaza. La cartera de Castillo llegó a un acuerdo el pasado mes de mayo que verá la luz a partir de enero de 2027.

En términos de Educación Especial, Castillo ha afrontado continuas tensiones con los sindicatos por la falta de plantilla, convirtiéndose en una de las principales bazas de su Consejería a pesar de incrementar el número de profesionales en los dos últimos cursos. En este sentido, Castillo ha liderado las dos últimas grandes oposiciones de docentes que han tenido lugar en 2025 y 2026, destinadas a profesionales de todos los cuerpos y categorías. En 2027, tal como anunció, volverán a unir plazas de Secundaria y Maestros en las oposiciones.

Finalmente, la consejera deberá afrontar otros retos como la actualización y gestión de los protocolos antiacoso a raíz de la muerte de Sandra Peña, el desarrollo de la Formación Profesional -donde se han alcanzado resultados notables- y la bioclimatización de las aulas.

Castillo, de inspectora de educación a consejera

María del Carmen Castillo estudió Derecho por la Universidad de Granada. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008 y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (1997). Su carrera ha estado estrechamente vinculada al sector de la Educación, siendo secretaría General de la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Almería y posteriormente, delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

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También ha sido coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Almería hasta 2019. Ese año, Castillo se convirtió en viceconsejera de Educación y Deporte hasta 2022, cuando fue cesada y sustituida por Esperanza O'Neill tras la remodelación del Gobierno andaluz cuando Moreno consiguió la mayoría absoluta del PP. Cabe destacar que, antes de convertirse en consejera, Castillo afrontó en la viceconsejería durante la gestión de la pandemia de la covid-19, la implantación de la LOMLOE, el desarrollo de la Formación Profesional y el inicio del descenso demográfico que después marcaría la planificación de unidades escolares, uno de los principales retos de su actual gestión en la Consejería de Educación.

Fuente: El Correo de Andalucía