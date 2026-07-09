José Antonio Nieto, de alcalde de Córdoba a consejero de IA: una carrera marcada por los regresos

José Antonio Nieto (Guadalcázar, 1970) será el consejero de la recién creada Consejería de Inteligencia artificial, Desarrollo digital y Administración Pública. El dirigente cordobés había estado al frente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública desde 2022, pero el nombramiento de Manuel Gavira (Vox) como responsable de esa cartera había dejado en el aire su futuro político. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lo rescata y premia su trabajo al frente de Justicia, donde ha puesto en marcha de un ambicioso plan de sedes judiciales y la adaptación andaluza a los tribunales de instancia.

Hace cuatro años, el exalcalde de Córdoba y exportavoz del Gobierno andaluz fue nombrado consejero, a pesar de que en las elecciones andaluzas en las que los populares lograron la mayoría absoluta diera un paso atrás en la confección de listas y decidiera no concurrir en la plancha electoral por Córdoba en favor de sus compañeros. El futuro político de Nieto quedó entonces también en suspenso, por lo que su nombramiento supuso una sorpresa en toda regla incluso para los dirigentes del PP provincial. «Ser consejero es una enorme responsabilidad que asumo con humildad y compromiso con Andalucía. Una vez más debo agradecer al presidente su confianza y afecto», dijo entonces el político cordobés.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en San Telmo tras la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta / ROCIO RUIZ /EUROPA PRESS

Una carrera política que empezó muy joven

José Antonio Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y empezó en política muy joven, como concejal en su pueblo natal vinculado al Centro Democrático y Social (CDS). Muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se afilió al PP y pronto lo llevaría en sus listas. En el Ayuntamiento de Córdoba sustituyó a Rafael Merino como portavoz en 2006 y dos años más tarde, tras la dimisión de María Jesús Botella, fue nombrado presidente provincial del PP. Ostentó ese cargo hasta 2017, aunque fue nombrado presidente honorario del partido en Córdoba.

Fue candidato a la Alcaldía de Córdoba por primera vez en el año 2007, pero no logró gobernar a pesar de ser el PP el partido más votado por un pacto IU-PSOE. En 2008 fue cabeza de lista por Córdoba para las elecciones autonómicas consiguiendo un escaño en el Parlamento andaluz, pero volvió a intentar ser alcalde de Córdoba en las elecciones municipales de 2011. Aquel año, Nieto se hizo con la vara de mando con una aplastante mayoría absoluta de 16 concejales. Cuatro años después, sin embargo, no logró revalidar aquel resultado histórico y la alcaldía quedó en manos de un cogobierno formado por las fuerzas de izquierda. Aquella derrota, que le dejó honda huella personal, precipitó su paso al Congreso de los Diputados y su posterior designación, en el año 2016, como secretario de Estado de Seguridad. Era el segundo Gobierno de Mariano Rajoy y el sevillano Juan Ignacio Zoido estaba al frente del Ministerio del Interior.

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Ocupó la secretaría de Estado hasta 2018, para ejercer como portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía entre los años 2019 a 2022. Está casado y tiene dos hijos.

Fuente: Diario Córdoba