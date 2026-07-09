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Juanma Moreno refuerza a Antonio Sanz en su nuevo Gobierno y crea las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial

Juanma Moreno presenta un gobierno de coalición con Vox que busca la estabilidad y la gestión, destacando su perfil de "progreso económico y social para Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer este jueves, 9 de julio, en una comparecencia en el Palacio de San Telmo pasadas las 13,30 horas, la composición de su nuevo gobierno, conformado tras el acuerdo que la semana pasada suscribieron el PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, y que consta de 13 consejerías y tres vicepresidencias. 09 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 09/07/2026. Juanma Moreno;Joaquín Corchero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer este jueves, 9 de julio, en una comparecencia en el Palacio de San Telmo pasadas las 13,30 horas, la composición de su nuevo gobierno, conformado tras el acuerdo que la semana pasada suscribieron el PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, y que consta de 13 consejerías y tres vicepresidencias. 09 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 09/07/2026. Juanma Moreno;Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

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Victoria Flores

Sevilla

Una semana ha tardado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en conformar su primer Gobierno de coalición con Vox. Moreno tenía una premisa clara, con la entrada del líder de Vox, Manuel Gavira, en su Ejecutivo, tenía que reforzar el papel político del PP en el Consejo de Gobierno. Además, el dirigente popular llevaba días avisando de que Gavira no iba a ser el único vicepresidente.

El dirigente popular ha defendido que el Consejo de Gobierno que presenta representa "estabilidad y gestión". "Es un Gobierno de progreso en términos económicos y social y por y para Andalucía", ha insistido el líder del PP andaluz que ha subrayado que su nuevo equipo es "una garantía de estabilidad institucional" y ha recordado que el pacto firmado con Vox supone un "acuerdo por cuatro años".

No ha habido grandes sorpresas, Moreno ha aumentado el poder de sus colaboradores más cercanos: el hasta ahora consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El popular ha tenido un papel clave en la negociación del acuerdo de Gobierno y Moreno ha querido también darle un pape relevante en su Gobierno Así, será vicepresidente primero y responsable de Presidencia, Sanidad y Emergencia.

Cuáles son las consejerías

Los enfrentamientos con el Gobierno de España en materia de financiación autonómica y reparto de fondos - han marcado los ritmos políticos en muchos puntos de la legislatura. Ante este tablero, el presidente andaluz ha dejado clara su estrategia y ha designado, de nuevo, como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que será vicepresidenta tercera además de portavoz.

  • Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias: Antonio Sanz
  • Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Desregulación, Articulación del Territorio y Justicia: Manuel Gavira (Vox)
  • Vicepresidencia tercera, Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavocía: Carolina España
  • Consejería de Educación: Carmen Castillo
  • Universidades Universidad, Industria, Energía e Innovación: Jorge Paradela
  • Consejería de Deporte, Cultura y Patrimonio: Patricia del Pozo
  • Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo: Rocío Blanco
  • Consejería de Servicios Sociales, Igualdad: Loles López
  • Consejería de Agricultura Agua, Pesca y Desarrollo Rural: Ramón Fernández-Pacheco
  • Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio: Rocío Díaz
  • Consejería de Fomento y Movilidad: Mario Muñoz
  • Consejería de Sostenibilidad: Adolfina Martínez
  • Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública: José Antonio Nieto

Moreno ha apostado por el refuerzo de las políticas de Vivienda, que hasta ahora era una competencia más de la Consejería de Fomento. Sin embargo, el presidente andaluz ha defendido que la vivienda "es una preocupación de primer orden" y, por tanto, debe ser también "una ocupación de primer orden". Además, ha aprovechado para vincularla con las competencias de Juventud, el sector de población que más sufre esta crisis.

Cuáles son los nuevos nombres

Tras una legislatura en la que el presidente se ha apoyado en la Inteligencia Artificial para impulsar muchas medidas de su Gobierno, Moreno ha decidido crearle una Consejería para poder explotarla. Además, lo ha vinculado a la administración pública para anticipar su voluntad de "introducir en la administración publica herramientas de digitalización que ya hemos visto en experiencias piloto que mejoran el trabajo".

En esta ocasión, el presidente autonómico ha reducido a dos los nuevos nombres del PP en el Ejecutivo: Mario Muñoz y Adolfina Martínez. Sin embargo, Moreno ha decidido centrarse en altos cargos de su anterior Gobierno. El primero, Muñoz, era hasta ahora el viceconsejero de Fomento y la segunda, Martínez, es funcionaria y ocupaba la Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo, donde desarrollo impulsos digitales.

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"El Gobierno combina la experiencia con las nuevas realidades y nuevas personas", ha explicado el dirigente popular. Moreno ha reducido los cambios, a excepción de puntos que no terminaban de encajar, ya que, según ha señalado en el encuentro que ha tenido con los medios de comunicación, "la mayoría de los ciudadanos han refrendado en las urnas la gestión de este Gobierno".

Fuente: El Correo de Andalucía

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