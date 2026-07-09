Perfil
Mario Muñoz-Atañet, una nueva cara malagueña en San Telmo
Será el nuevo consejero de Fomento y Movilidad tras ocupar desde 2020 el puesto de viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Hace algo más de un lustro que Mario Muñoz-Atañet (Málaga, 1974) llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía en calidad de viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Hoy, su trayectoria profesional da un paso adelante: Juanma Moreno lo ha nombrado consejero de Fomento y Movilidad para la XIII Legislatura andaluza.
Sus inicios tienen que ver con el mundo de la ingeniería y el sector de la construcción, pues se licenció como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Granada. Antes de su entrada en el mundo político, Muñoz desarrolló infraestructuras viarias, hidráulicas y de edificación en Málaga, Marbella y Sevilla y había trabajado en la asesoría técnica del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, colaborando en el desarrollo de estudios de movilidad y transportes locales.
Reactivó proyectos como la ampliación del metro de Málaga
En 2002 pudo fundar su propia consultora tras ser director de Movilidad de la Junta, donde impulsó los Planes Metropolitanos, el Plan de Modernización del Transporte Público o la Estrategia de Movilidad y Transporte Sostenible. Muñoz-Atañet fue uno de los ingenieros de camino que reactivó proyectos de vital importancia para las ciudades andaluzas de Málaga y Sevilla como son las ampliaciones de sus metros. Además de haber diseñado políticas en materia de movilidad sostenible, fue el gestor del transporte público de la Junta de Andalucía durante la pandemia de la Covid-19.
Cabe destacar su participación en el desarrollo del metro de Málaga y su colaboración en los estudios de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) o la integración del río Guadalmedina. Además, ha formado parte del grupo de prospectiva Movilidad Sostenible en la estrategia Europa 2020, en colaboración con el Consorcio Metropolitano de Transportes y la Dirección General de Tráfico y también ha sido ponente en foros internacionales sobre la movilidad autónoma y conectada. Incluso, ha participado como docente en el Curso de Especialización de Movilidad Urbana Sostenible de la Universidad de Málaga.
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