Quién es quién en el nuevo Gobierno andaluz: Juanma Moreno opta por la continuidad con solo tres caras nuevas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la composición de su Gobierno para la décimotercera legislatura que ahora comienza. Moreno ha optado por la continuidad y mantiene su núcleo duro con solo tres incorporaciones. Hay un total de tres vicepresidencias y 13 miembros, siete consejeras y seis consejeros. El líder del PP andaluz no arriesga y conserva su núcleo duro, ascendiendo a Antonio Sanz como vicepresidente político y a Carolina España como vicepresidenta para asuntos económicos. La incorporación de Vox, tras el acuerdo de investidura, dará la vicepresidencia segunda a Manuel Gavira desde la Consejería de la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Antonio Sanz Cabello: Vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias Antonio Sanz Cabello (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1968) es abogado y, desde octubre de 2025, desempeñaba el cargo de consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Previamente, desde julio de 2024, había sido titular de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, responsabilidad a la que llegó tras haber sido viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior desde enero de 2019. Antonio Sanz ha sido también senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, presidente de la Comisión de Interior y portavoz de Interior del Grupo Popular desde 2018. Entre febrero de 2015 y junio de 2018 estuvo al frente de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía. Con anterioridad, fue diputado en el Parlamento andaluz durante varias legislaturas y ostentó la Portavocía del Grupo Popular entre 1999 y 2006. En su labor legislativa, destacan principalmente su papel como ponente en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y su participación en las ponencias legislativas del Senado sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Protección y Uso sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988. Puedes leer el perfil aquí: Antonio Sanz, la mano derecha y el 'apafuegos' de Juanma Moreno asciende para ser el gran contrapeso de Vox

Manuel Gavira Florentino: Vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local Manuel Gavira Florentino (Cádiz, 4 de julio de 1969) está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz desde 1998 y ejerció como abogado durante dos décadas, desarrollando su actividad profesional con despacho propio. Durante su etapa universitaria trabajó en la empresa Loomis Spain, S.A., donde continuó posteriormente, compatibilizando esta labor con el ejercicio de la abogacía hasta 2018. Es mediador civil y mercantil, y ha ejercido como asesor de empresas. Ha desarrollado también una labor docente como Profesor de Jurídica, impartiendo clases en academias de formación para Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilantes de Seguridad. En su trayectoria política, destaca como uno de los primeros afiliados que se unió al proyecto de VOX en Cádiz, en 2014. En 2018 fue elegido diputado en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, siendo el primer cargo institucional de VOX en un Parlamento al ser nombrado secretario de la Mesa del Parlamento de Andalucía. En 2021, la formación lo nombró portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, convirtiéndose en la única persona de la institución que ha compatibilizado esta responsabilidad con su condición de miembro de la Mesa del Parlamento. En marzo de 2026 fue nombrado candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Carolina España Reina: Vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno Carolina España Reina (Málaga, 1969) es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. En la legislatura 2022-2026, desempeñó el cargo de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos hasta diciembre de 2025 que asumió nuevas competencias y pasó a llamarse Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Desde julio de 2024 también ocupó el cargo de portavoz del Ejecutivo autonómico. Ha sido también presidenta de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y presidenta de Málaga TechPark-Parque Tecnológico de Andalucía. Diputada nacional por la provincia de Málaga en el Congreso de los Diputados, tuvo, entre otras responsabilidades, la portavocía del Pacto de Toledo en las X y XI Legislaturas y la portavocía de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la XII Legislatura. En su trayectoria como diputada nacional, Carolina España ha sido vocal de la Comisión de Presupuestos, portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública y vocal suplente de la Diputación Permanente. Carolina España ha ostentado también cargos en el ámbito municipal, donde ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga (Medio Ambiente), teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Personal, portavoz y primera teniente de alcalde.

Ramón Fernández-Pacheco: Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Licenciado en Derecho por la Universidad de Almería, cuenta con formación de postgrado en Urbanismo y Liderazgo Público. Nació en 1983 en Barcelona por ser el destino de su padre -médico militar- pero se trasladó siendo un niño a Almería, la ciudad natal de su madre. Desde julio de 2024, fue consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. También era presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas de Europa (AREFLH) desde abril de 2025. De 2015 a 2022 fue alcalde de Almería hasta que, en julio de ese mismo año, asumió el cargo de consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Dos meses después, en septiembre de 2022, fue nombrado también portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. En mayo de 2024 ostentó, primero en suplencia, la responsabilidad de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y en julio de 2024 se convirtió en consejero titular. En su trayectoria municipal, antes de llegar a la Alcaldía almeriense, fue primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo, de Cultura y portavoz municipal. Es presidente del PP de Almería y desde 2022 es vocal del Comité Ejecutivo Nacional. Puedes leer aquí su perfil: Ramón Fernández-Pacheco, el consejero de Agricultura que ha sobrevivido al pacto del PP y Vox

María del Carmen Castillo Tena: Consejera de Educación Nacida en Almería en 1967, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional entre 2024 y 2026, fue anteriormente viceconsejera de Educación y Deporte. María del Carmen Castillo Tena es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008 y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (1997). Entre otros, ha desempeñado el cargo de delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. Anteriormente, desarrolló su labor en la Secretaría General de la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Almería. También ha sido coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Almería hasta 2019. Con amplio conocimiento de la administración pública y del sistema educativo, ha desempeñado las funciones de Asesora Técnica de Régimen Jurídico y coordinadora del área específica de Organización Escolar y Ordenación Académica de Régimen Jurídico, ambos puestos en la Delegación Territorial de Educación en Almería. Ha participado como ponente en formación específica para funcionarios públicos, direcciones de centros y equipos directivos e inspectores. También ha colaborado como tutora y autora en el Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Administración autonómica en diversas acciones formativas, especialmente las relacionadas con la acreditación de las competencias directivas, así como la formación de inspectores e inspectores noveles. Puedes leer su perfil aquí: Carmen Castillo, la inspectora independiente al mando de la educación andaluza en pleno descenso de la natalidad

Jorge Paradela Gutiérrez: Consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación Jorge Paradela Gutiérrez (Sevilla, 1967) es consejero de Industria, Energía y Minas desde julio de 2022. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, completó su formación en INSEAD (Fontainebleau), Wharton (Filadelfia), PDMA (California), IESE y en el Instituto Internacional San Telmo. Fue director general para Europa de Relaciones Corporativas de Heineken entre los años 2000 y 2021, multinacional cervecera donde desempeñó múltiples funciones: director de Innovación, director general en Canarias, director de Ventas en Andalucía Occidental, director de Operaciones Comerciales, director de Relaciones Corporativas en España y, desde 2018, director de Relaciones Corporativas para Europa. Fue, asimismo, presidente de la Fundación Cruzcampo desde abril de 2015 hasta diciembre de 2020. Desde junio de 2021 hasta julio de 2022 ocupó el puesto de director general de Negocio del Sevilla FC. También ha sido socio fundador de Multinacionales por Marca España y presidente de la comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como primer presidente de Dircom en la región. Es patrono del Banco de Alimentos de Sevilla. Puedes leer aquí su perfil: Jorge Paradela, el 'gentleman' independiente que pelea por más red eléctrica y que ahora tendrá que lidiar con la financiación de la Universidad Pública

Rocío Blanco Eguren: Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco Eguren se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y, desde 2022, ocupaba el cargo de consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Licenciada en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. En 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años. En 2012 asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres años más tarde se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude. Puedes leer aquí su perfil: Rocío Blanco, la cordobesa intocable de Juanma Moreno en Empleo

Loles López Gabarro: Consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad Loles López Gabarro (Valverde del Camino, Huelva, 1977) es licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva y ha sido consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía desde 2022 hasta la actualidad. En 2008 entró a formar parte del Parlamento de Andalucía. Tres años después se convertía en la primera alcaldesa de la historia de su pueblo natal tras lograr la primera de sus dos mayorías absolutas, lo que la elevó a la Vicesecretaría de Políticas Sociales y Acción Sectorial de la ejecutiva regional del PP andaluz. En 2014 fue nombrada secretaria general de los populares andaluces, cargo que ejerció hasta 2022, junto con la presidencia del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica. Inicialmente, compatibilizó el número dos orgánico tanto con el acta de parlamentaria como con la Alcaldía de Valverde del Camino (Huelva). Se despidió de la política local a los meses de obtener su acta de senadora en las elecciones generales de 2016. Puedes leer aquí su perfil: Loles López, la alcaldesa de Valverde que fichó Javier Arenas y gestionará la migración bajo la lupa de Vox

Rocío Díaz Jiménez: Consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio Rocío Díaz Jiménez (Granada, 1975) es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Con formación en liderazgo y gestión pública por el IESE Business School, asumió la titularidad de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en abril de 2023. Hasta entonces, y desde marzo de 2019, había sido directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife y vicepresidenta de la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta. Anteriormente, fue portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada (20162019) y durante seis años concejal delegada en diferentes áreas como Presidencia, Turismo o Participación Ciudadana (2011-2016), así como miembro del Patronato de la Alhambra y Generalife (2012-2016), vicepresidenta de la Agencia Albaicín (2012-2016) y senadora por Granada en la XI Legislatura. Ha trabajado igualmente para Cruz Roja Española en Granada en el área de Responsabilidad Social Corporativa (2010-2011) y ha sido responsable de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada (2006-2009) y de Relaciones Externas (1999-2003) de la empresa Cervezas Alhambra.

Mario Muñoz-Atanet Sánchez: Consejero de Fomento y Movilidad acido en Málaga en 1974, ocupaba desde el 1 de diciembre de 2020 el puesto de viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Su trayectoria profesional comenzó como ingeniero en el sector de la construcción, desarrollando infraestructuras viarias, hidráulicas y de edificación en Málaga, Marbella y Sevilla. También ha trabajado en la asesoría técnica del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, colaborando en el desarrollo de estudios de movilidad y transportes. En 2002 fundó su propia consultora, con la que ha llevado a cabo proyectos y direcciones de obra de relevancia en el sector de la ingeniería, en el ámbito del planeamiento, urbanismo, carreteras, obras hidráulicas y movilidad, especializándose en el sector transporte y movilidad urbana. En febrero de 2019 fue nombrado director general de Movilidad de la Junta de Andalucía, donde ha potenciado la apuesta por la innovación en la movilidad y el fomento del transporte público frente al vehículo privado, destacando el impulso a los Planes Metropolitanos, el Plan de Modernización del Transporte Público o la Estrategia de Movilidad y Transporte Sostenible. También ha impulsado importantes proyectos como las ampliaciones de los metros de Sevilla y Granada o la puesta en marcha del tranvía de Jaén, además de gestionar el transporte público regular de viajeros por carretera durante la pandemia. AndaluciaJunt

Adolfina Martínez Guirado: Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente Nacida en Pozo Alcón (Jaén) en 1975, es licenciada en Economía y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y máster en Economía y Desarrollo por la Universidad de Sevilla. Desde enero de 2005 es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Gestión Financiera. Hasta su nombramiento como Secretaría General, desempeñaba desde abril de 2020 el puesto de Comisionada del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía y, desde junio de 2021, la coordinación de la oficina técnica de apoyo a la gestión de los procesos automatizables y de comprobación de requisitos de subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia. Anteriormente fue coordinadora de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y colaboró en la elaboración de planes económicos generales, como la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013, siendo responsable de la elaboración y coordinación de los Programas Operativos de Andalucía Feder y FSE para el período de programación 2014-2020 de la Comisión Europea, asumiendo la interlocución con los órganos de la administración regional, la nacional y europea. Hasta la actualidad era secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo. Puedes leer su perfil aquí: Adolfina Martínez, la funcionaria de perfil técnico acostumbrada a la burocracia que liderará la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Patricia del Pozo Fernández: Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte Patricia del Pozo Fernández Consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte Nació en Sevilla en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y especialista en Derecho Europeo. Ha realizado todos los estudios de Doctorado en Derecho Público. Entre 1991 y 1994 se especializó en Derecho Comunitario en las universidades de Sevilla, Glasgow y Lieja y entre 1993 y 1994 realizó prácticas en el departamento de Derecho Comunitario del bufete Maclay, Murray & Spens en las oficinas de Glasgow, Edimburgo y Bruselas. En la XI Legislatura, comprendida entre enero de 2019 y julio de 2022, Patricia del Pozo estuvo al frente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Con posterioridad, al inicio de la XII Legislatura en julio de 2022, asumió el cargo de consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que mantuvo hasta julio de 2024. Desde entonces desempeñaba el cargo de consejera de Cultura y Deporte. De 2005 a 2008 ocupó escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, incorporándose a la Junta Directiva Nacional del PP y formando parte de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y de la de Administraciones Públicas. Desde el año 2008, Del Pozo es diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía, donde ha ejercido como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario y miembro de la Mesa de la Cámara con los cargos de vicepresidenta segunda, secretaria segunda y secretaria primera de la misma. Ha estado al frente de la Vicesecretaría Institucional y de Estudios y Programas del PP andaluz y de la Vicepresidencia del PP de Sevilla. En las elecciones autonómicas de 2022 y 2026 fue cabeza de lista de la candidatura del PP por la provincia de Sevilla. Puedes leer aquí su perfil: Patricia del Pozo repite en Cultura para proteger la calma del sector frente a Vox

José Antonio Nieto Ballesteros: Consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública Nació en Guadalcázar (Córdoba) en 1970 y, aunque sus inicios en la política tuvieron lugar en su pueblo natal, muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011. Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, José Antonio Nieto Ballesteros ha sido consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública desde julio de 2022. En la XI Legislatura, fue portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía. Fue coordinador electoral regional del PP de Andalucía, vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba, secretario general y presidente del partido en la provincia hasta 2017. En 2015 y 2016 encabezó la candidatura por Córdoba al Congreso de los Diputados y fue designado secretario de Estado de Seguridad. En 2018 fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Puedes leer aquí su perfil: José Antonio Nieto, de alcalde de Córdoba a consejero de IA: una carrera marcada por los regresos

Fuente: El Correo de Andalucía