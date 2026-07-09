Ramón Fernández-Pacheco, el consejero de Agricultura que ha sobrevivido al pacto del PP y Vox

El sector agrario pidió continuidad en la Consejería de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, les ha hecho caso. Ramón Fernández-Pacheco (Barcelona, 1983) repetirá como responsable de esta cartera que representa la principal actividad económica de la comunidad autónoma en esta nueva legislatura.

La vinculación del consejero de Agricultura con el PP viene desde su juventud, cuando comenzó a militar en Nuevas Generaciones. Aun así, en sus primeros años, antes de ostentar cargos públicos, trabajó como abogado. En el Ayuntamiento de Almería fue primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo, de Cultura y portavoz municipal. Ya en 2015 dio el salto a la alcaldía, cargo que mantuvo hasta 2022.

Fernández-Pacheco fue durante la primera mitad de la legislatura el delfín de Moreno. Sin embargo, los constantes enfrentamientos entre el Gobierno autonómico y el estatal hicieron que el presidente de la Junta aprovechara los cambios de cartera del verano de 2022 para relevarlo en el cargo de portavoz del Gobierno para situar a la consejera de Hacienda, Carolina España, quien podía enfrentarse directamente con la entonces ministra, María Jesús Montero.

El sector defiende su gestión

Gran peso ha tenido también en el control de los casos de corrupción que rodeaban la Diputación de Almería, el mayor caso al que se ha enfrentado el PP en los últimos años, "un gran revés", como él mismo lo definió. Tras la crisis, Moreno lo nombró presidente del PP almeriense en 2025, con el objetivo de marcar una nueva etapa. Allí ha tenido que ejercer como embajador del presidente autonómico para tratar de calmar las aguas.

En la penúltima crisis de gobierno de Moreno, Fernández-Pacheco dejó la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la portavocía del Ejecutivo autonómico por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, donde sustituyó a la también almeriense Carmen Crespo, que se convirtió en eurodiputada. Además, es presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas de Europa (AREFLH) desde abril de 2025.

La Consejería ha sido el blanco de críticas escogido por Vox en las semanas previas al pacto de gobierno. Los de Santiago Abascal querían hacerse con la cartera de Agricultura, como en otras comunidades. Sin embargo, el propio sector salió en defensa de su trabajo. Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía pidieron "garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería en estos ámbitos".

El logro de Doñana

Fernández-Pacheco ha sido un gran defensor de la soberanía alimentaria de la Unión Europea y se ha posicionado en contra de los aranceles de Donald Trump, colaborando en la búsqueda de nuevos mercados para los productos del sector primario en Andalucía. Además, ha tenido que hacer frente a las políticas pesqueras europeas, que, en su opinión, "va a llevar a la desaparición" a los pescadores del Mediterráneo.

Después de una primera etapa complicada con el Ministerio para la Transición Ecológica, en sus espaldas está también acuerdo con el Gobierno central por Doñana, durante su trabajo al frente de Medio Ambiente. Este ha sido uno de sus grandes orgullos en la legislatura. De hecho, su gestión en esta cartera ha sido de los pocos puentes entre ambas administraciones durante la última legislatura.

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Entre los principales retos que ha tenido que afrontar en las dos consejerías que ha ocupado han estado la sequía y los grandes temporales, que le han dotado de un importante presupuesto. Junto a Moreno, su gran caballo de batallas ha sido la necesidad de aumentar las infraestructuras hidráulicas en la comunidad autónoma para poder hacer frente con más recursos a las temporadas de sequía.

Fuente: El Correo de Andalucía