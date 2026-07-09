Rocío Blanco, la cordobesa casi malagueña que renueva en el equipo de Moreno

Quizá se puede considerar que quien desarrolla su carrera profesional en una ciudad también debe llevar a cuestas el gentilicio de la misma. Rocío Blanco Eguren (Córdoba, 1966) no es malagueña, pero casi. La política cordobesa es una de las grandes renovaciones de Juanma Moreno para su tercer Gobierno en Andalucía. Blanco lo acompaña desde sus inicios. En 2019 ascendió al puesto de consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y, desde 2022, ha ocupado el cargo de consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Y todavía le quedan, al menos, cuatro años más por delante al cargo de esa responsabilidad.

Licenciada en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y en 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años. Fue entonces, en 2012, cuando asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social sin saber que tres años más tarde se le entregaría la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude.

Andalucía, un aliado de las empresas

Ya lo expresó hace apenas unas semanas, si Rocío Blanco, entonces consejera en funciones, tuviera que definir la Andalucía de hoy con una sola palabra y, por ende, la responsabilidad con la que pretende trabajar los próximos años, tiene claro que sería "confianza", nueve letras que, según expresó en el III Foro del Mediterráneo celebrado por Prensa Ibérica en Barcelona, reflejan "muchas" de las decisiones que su gobierno, al frente de Juanma Moreno, ha tomado desde su llegada al poder en el sur. Aunque también dijo que para seguir creciendo "no bastan las buenas intenciones".

Blanco pondrá el foco los próximos cuatro años trabajar para hacer de Andalucía "el centro de gravedad del empleo verde, la digitalización y la sostenibilidad en la cuenca mediterránea" y tiene claro que la Junta "acompañará, no molestará y será un aliado útil para las empresas" que quieran venir a probar suerte en el sur.