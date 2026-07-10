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Se elevan a siete las denuncias por desaparecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería, y terminan las 12 autopsias

El centro judicial de Vera investiga el incendio de Los Gallardos, que ha dejado doce fallecidos de los que aún no se conoce la identidad ni el sexo

Efectivos antiincendios trabajan en labores de extinción del incendio de Los Gallardos en Almería.

Efectivos antiincendios trabajan en labores de extinción del incendio de Los Gallardos en Almería. / Carlos Barba / EFE

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Susana Sorní

Sevilla

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de las doce personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos. A todos ellos se les ha realizado ya la autopsia, según ha informado en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante el final de la mañana y la tarde han continuado llegando cuerpos el Instituto de Medicina Legal y los forenses han podido realizar la autopsia de todos ellos.

Las muestras biológicas recogidas a todos ellos han sido trasladadas a Madrid en un helicóptero de la Guardia Civil a las siete y media de la tarde. Aún no hay ninguna persona identificada, ni es posible, por el momento, precisar ni la edad ni el sexo de las personas fallecidas.

La información ofrecida por las autoridades en distintas comparecencias a lo largo de la jornada han señalado que entre los cuerpos calcinados que fueron encontrados en dos escenarios distintos del fuego la mayoría son ciudadanos extranjeros, británicos y dos belgas, y hay "al menos" uno de nacionalidad española. Será el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil quien tendrá que analizar en la sede central de Madrid todas las muestras recogidas para la identificación de los cuerpos, explicó en su comunicado el TSJA.

En cuanto a las denuncias por desapariciones, a lo largo de la tarde se han contabilizado cinco más, por lo que hay un total de siete denuncias de desaparecidos. Todos estos datos se han recogido en el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece la ley. Este organismo insiste en que tan sólo puede informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y de los levantamientos realizados, pero aún no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas.

Hay 23 personas que no han sido localizadas, pero solo 7 denuncias

Hay un total de 23 personas que no están localizadas pero solo constan siete denuncias por desapariciones. Durante el día las autoridades han pedido a los familiares que fueran a interponer denuncias en el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha si no encontraban a familiares, amigos o vecinos que fueran de esta zona y que pudieran haberse visto afectados por el incendio. Además tanto la Junta de Andalucía como portavoces del instituto armado han insistido en aclarar que las personas no localizadas no son desaparecidos y que podrían ser vecinos que estuvieran ya atendidos en algunos de los centros habilitados en los distintos municipios de la zona para atender a los desalojados. La Guardia Civil ha llevado a cabo varias batidas en los diseminados calcinados para inspeccionar estas casas arrasadas por el fuego por si aparecían más cadáveres.

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La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Vera es el órgano judicial encargado de la investigación del incendio y el que ha autorizado el levantamiento de los cadáveres.

Fuente: El Correo de Andalucía

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