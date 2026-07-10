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El incendio de Los Gallardos: uno de los más rápidos y complejos de los últimos años

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El incendio de Los Gallardos: uno de los más rápidos y complejos de los últimos años

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En menos de 24 horas, el incendio declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos se ha convertido en uno de los más rápidos y complejos de los últimos años. El fuego se originó en una cuneta, al caer en esta un poste de luz, de cuya titularidad aún no han trascendido datos. La caída del poste generó el fuego en la cuneta que, por las fuertes rachas de viento, se desplazó a ambos lados y se extendió rápidamente hacia la zona forestal. Más información

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