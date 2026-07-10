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Tragedia en Andalucía

Juanma Moreno sobre el fuego de Los Gallardos (Almería): "Es una bomba de relojería, uno de los incendios más complicados de los últimos años"

El presidente andaluz señala Guardia Civil y Policía Local rastrea casas calcinadas en Almería para buscar más fallecidos

Juanma Moreno ante un técnico que le explica por dónde avanza el incendio.

Juanma Moreno ante un técnico que le explica por dónde avanza el incendio. / X

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Victoria Flores

Sevilla

"Es una bomba de relojería". Así ha definido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el incendio que asola desde la tarde de este jueves el paraje de Los Gallardos en Almería. Las llamas han arrasado más de 3.000 hectáreas y, tal como ha podido confirmar el dirigente popular, ha terminado con la vida de 12 personas, al confirmar una víctima más, y mantiene 23 personas sin localizar por el momento.

El presidente andaluz ha señalado que "es un incendio complejo". Las llamas surgieron en la rotura de un cable de electricidad en una cuneta. Las llamas fueron detectadas por la Guardia Civil de Tráfico, que avisó a los Bomberos de la provincia de Almería y, aunque el fuego nació como un "incendio urbano clásico", el viento lo convirtió en un incendio forestal. Moreno sostiene que tardará días en apagarse.

Pese a que Moreno ha insistido en que las 23 personas no están desaparecidas, sino sin localizar, sí que ha confirmado que la Guardia Civil y la Policía Local rastrean las viviendas y las zonas afectadas en busca de más víctimas. De hecho, el dirigente popular ha señalado que la nueva persona fallecida ha sido encontrada "bajo el cadáver de otra". Aun así, Moreno ha asegurado que "hay zonas donde no se puede acceder".

Los vientos dificultan la extinción

"Lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones, pues probablemente ha causado el triste suceso", ha desgranado el presidente de la Junta. Ocho de las personas fallecidas formaban parte de un grupo de nueve vecinos del municipio de Bédar que decidieron abandonar el pueblo por unos caminos en lugar de confinarse como se les había solicitado por parte de las autoridades.

El presidente autonómico ha subrayado que por el momento se desconoce la identidad de las víctimas mortales y ha señalado que "hay que hacerse la prueba ADN y la identificación". De todas formas, el líder del PP andaluz, que ha evitado informar sobre si alguna de las personas fallecidas es menor de edad, ha confirmado que la mayoría de víctimas mortales son originarias del Reino Unido y Bélgica.

El principal problema al que se han enfrentado las llamas han sido las fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que ha provocado que, en apenas dos horas, el incendio haya avanzado hasta 15 kilómetros, principalmente haca el Noroeste en una zona de barrancos y difícil acceso. "Almería es una de las provincias con más viento de España", ha recordado el presidente autonómico.

No hubo EsAlert

"Estamos ante uno de los incendios más rápidos y complejos que hemos tenido a lo largo de los últimos años", ha lamentado el presidente. El primer objetivo es poder perimetrar las llamas "en tiempo récord" para poder controlarlo, aunque todo dependerá del avance de la situación meteorológica. Pese a todo, el presidente andaluz ha señalado que se espera que la extinción del fuego no se produzca hasta dentro de unos días.

La orografía del terreno tampoco facilita la extinción de las llamas. El incendio se ha provocado en un terreno "muy escarpado donde tiene difícil entrada". Así, es difícil el acceso tanto de los camiones autobomba como de la maquinaria pesada. De hecho, el presidente ha indicado que se está "trabajando en la zona Norte para hacer un dique de contención con la maquinaria pesada, pero no se puede entrar en esa zona porque fue una zona terriblemente escarpada".

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A preguntas de los medios, el dirigente popular ha explicado que "no se mandó EsAlert porque había casas que había que confinar, otras que desalojar y además por caminos distintos". "Los técnicos dijeron que había que mandar hasta tres mensajes distintos, que era muy baja la cobertura y que iba a generar más confusión que a ayudar", ha insistido el presidente autonómico, que ha lamentado que "se ha extendido como la pólvora".

Fuente: El Correo de Andalucía

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