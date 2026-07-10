El incendio de los Gallardos suma ya 12 fallecidos, 23 desaparecidos y más de 600 desalojados

En menos de 24 horas, el incendio originado en la localidad almeriense de Los Gallardos, se ha convertido en uno de los más rápidos y complejos de los últimos años. Doce fallecidos, veintitrés desaparecidos y más de 600 personas han sido desalojadas en las últimas horas.

Así lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha comparecido en el Puesto de Mando del incendio en Turre, localidad vecina de Los Gallardos.

Según ha explicado Moreno, el fuego se originó en una cuneta, al caer en esta un poste de luz, de cuya titularidad aún no han trascendido datos. La caída del poste generó el fuego en la cuneta que, por las fuertes rachas de viento, se desplazó a ambos lados y se extendió rápidamente hacia la zona forestal.

La Guarda Civil llegó primeramente al lugar de los hechos, que dieron el aviso al Consorcio de Bomberos siendo incialmente declarado como incendio urbano. Sin embargo, tras intentar los efectivos apagarlo desde la carretera, rápidamente el viento impulsó el fuego al norte, complicando las tareas de extinción y avivando las llamas por el terreno afectado.

Fallecidos y desaparecidos

El presidente ha confirmado el fallecimiento de doce personas, sumado a veintitrés desaparecidos y cuatro heridos graves, calificando el suceso como una "tragedia mayúscula".

La mayor parte de los fallecidos son extranjeros que se encontraban en cortijos de la pedanía de Bédar, de los que aún no ha trascendido su procedencia y si se tratan de turistas o residentes.

Se avisó a los vecinos

El presidente ha explicado que, a pesar de no haberse activado el ES-Alert, el alcalde y efectivos de la Guardia Civil y Policía Local se personaron en las viviendas que podían ser afectadas para darles las órdenes de actuación, personalizadas para cada vivienda según cómo podía afectarle el fuego. Moreno asegura que algunos de los fallecidos no cumplieron las recomendaciones, ya que aquellos que fueron ordenados a quedarse en casa intentaron huir.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparece ante los medios en el Puesto de Mando por el incendio de Los Gallardos / Laura Rubio

"Había casos en los que las personas tenían que confinarse. Otras tenían que salir de casa, pero por rutas distintas, y se les informó así", explica Moreno. Por ello, asegura, no se activó el ES-Alert, ya que explica que las recomendaciones eran distintas para cada caso y no se podían enviar varias notificaciones distintas. Además, explica que había zonas que se quedaron sin cobertura, por lo que no podrían recibirlo.

¿Por qué se ha extendido tan rápido?

Según relata el presidente, las rachas de viento de 50 kilómetros por hora han provocado que el fuego avance 15 kilómertros en apenas de dos horas. "Es un incendio que se ha extendido como la pólvora", expresa Moreno. A los factores climatológicos, tales como el viento y las altas temperaturas, se suma la complejidad del terreno.

Se trata de un terreno con espacios escarpados, que complican la entrada de autobombas y maquinaria pesada, impidiendo trabajar en esta zona correctamente. Además, los pinares, el esparto y los matorrales, fomentan la propagación del fuego. Estos factores explican que ya se hayan alcanzado más de cuatro mil hectáreas quemadas.

Actualmente, ha explicado Moreno, se encuentran 500 efectivos y 16 medios aéreos trabajando en el lugar de los hechos. Además, en los lugares a los que se puede acceder, se están realizando batidas para buscar a los desaparecidos y llegar a las casas calcinadas con el objetivo de ver qué hay en su interior

La fase de control será lenta

El presidente ha informado de que la fase de control "será lenta". El viento, según añade, puede cambiar de dirección, y esto provocará que el fuego pueda ir en varias direcciones, complicando las tareas de extinción. "He visto fuegos cruzar ríos y pantanos", expresa Moreno, por lo que no se descarta que pueda desplazarse hasta el otro lado de la A-7, en la que ya se están provocando cortes.