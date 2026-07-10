El incendio de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y obliga a evacuar a cientos de vecinos en Almería

El incendio forestal declarado en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha causado la muerte de doce personas después de que los servicios de emergencia confirmaran el hallazgo de otras seis víctimas. El fuego se convierte así en el siniestro forestal con consecuencias humanas más graves registrado hasta ahora en Andalucía.

Algunas de las víctimas fueron localizadas en el interior de vehículos en una pedanía del municipio vecino de Bédar, después de que el rápido avance de las llamas dificultara las salidas de la zona y obligara a modificar varias rutas de evacuación.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado lo sucedido como una «tragedia sin precedentes» y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

«No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto», ha manifestado tras conocerse el nuevo balance de fallecidos.

Emergencias pide no utilizar caminos sin autorización

Las autoridades han reclamado máxima prudencia a la población ante las dificultades que todavía presentan algunas vías de evacuación. Horas antes, numerosos vecinos tuvieron que ser desviados por carreteras secundarias debido al avance del incendio.

Sanz ha pedido expresamente a los residentes que sigan las indicaciones del 112 Andalucía, la Guardia Civil, los bomberos y el resto de los servicios desplegados y que no intenten abandonar las zonas afectadas por caminos que no hayan sido previamente coordinados.

«Que eviten las zonas afectadas, que no asuman ningún riesgo y que no tomen la decisión de escoger caminos que no están coordinados por los servicios de emergencia», ha advertido.

El consejero ha insistido en que la «prioridad absoluta» del operativo es salvar vidas y reducir las consecuencias del incendio.

na mujer permanece hospitalizada con quemaduras

Además de las doce víctimas mortales, una mujer permanece ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con quemaduras. Otra persona ha necesitado atención hospitalaria por una intoxicación de humo.

Otras cuatro personas han sido asistidas en la zona por los equipos sanitarios debido a problemas respiratorios y quemaduras leves. Los primeros balances difundidos durante la emergencia han ido variando a medida que los operativos accedían a las áreas afectadas por las llamas.

La UME despliega 150 militares en Los Gallardos

La evolución del incendio obligó a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, lo que permitió solicitar la incorporación de medios estatales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) participa en el dispositivo con 150 efectivos, que se suman a los aproximadamente 150 profesionales movilizados por la Junta de Andalucía.

El operativo autonómico incluye 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas, unidades médicas y equipos de coordinación y mando. La Junta mantiene activo el seguimiento del incendio a través de sus canales oficiales de emergencias y del Plan Infoca.

Elevada a fase de emergencia 2 el incendio de Los Gallardos. / JUNTA DE ANDALUCÍA/INFOCA / Europa Press

Barriadas desalojadas en Los Gallardos y Bédar

Continúan evacuados los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico Miraflores.

Un total de 54 personas permanecen acogidas en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos, donde reciben asistencia de los servicios de emergencia y de los voluntarios de Cruz Roja.

El municipio almeriense de Lubrín también ha habilitado espacios en su teatro y en el polígono industrial para atender a cerca de un centenar de personas desalojadas.

El posible origen del incendio de Los Gallardos

El teléfono de emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 150 llamadas relacionadas con el incendio. Los primeros avisos situaban el inicio de las llamas en el entorno del kilómetro 511 de la carretera N-340.

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Según la información trasladada por varios alertantes al centro de coordinación, la caída de un cable eléctrico pudo provocar el fuego y favorecer su rápida propagación hacia la masa forestal. Esta circunstancia deberá ser confirmada por la investigación encargada de determinar el origen exacto del incendio.

Qué deben hacer los vecinos ante el incendio Los servicios de emergencia recomiendan no acercarse a las zonas afectadas, mantener libres las carreteras para facilitar el paso de los vehículos del operativo y seguir exclusivamente las instrucciones difundidas por los canales oficiales. Ante una orden de evacuación, es fundamental abandonar la vivienda por la ruta indicada, llevar la documentación y la medicación imprescindible, cerrar puertas y ventanas si hay tiempo para hacerlo y no regresar hasta que las autoridades comuniquen que la zona vuelve a ser segura.

Fuente: El Periódico