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Por qué el incendio de Los Gallardos se ha extendido tan rápido: viento, calor y un terreno escarpado

El fuego avanzó unos 15 kilómetros en apenas dos horas, según Juanma Moreno, impulsado por rachas de hasta 50 kilómetros por hora y una vegetación altamente combustible

La UME despliega 200 militares con 70 vehículos en el incendio de Los Gallardos

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Sara Fernández

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Laura Rubio

Laura Rubio

Almería

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, se ha propagado con una velocidad extraordinaria debido a la combinación de fuertes rachas de viento, temperaturas elevadas, abundante vegetación y un terreno escarpado que dificulta el acceso de los equipos de extinción.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado que el fuego llegó a recorrer alrededor de 15 kilómetros en apenas dos horas, impulsado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora. «Es un incendio que se ha extendido como la pólvora», ha señalado.

Las condiciones descritas en Los Gallardos reúnen varios de los elementos que determinan el riesgo de incendio forestal en Andalucía: la intensidad del viento, la pendiente del terreno, la combustibilidad de la vegetación, las condiciones meteorológicas y el déficit hídrico.

El viento empujó las llamas durante 15 kilómetros

Las fuertes rachas han sido uno de los principales factores detrás del rápido avance del incendio. El viento no solo empuja el frente de las llamas, sino que también puede transportar brasas y generar nuevos focos a cierta distancia.

Según los datos trasladados por Moreno, el incendio recorrió unos 15 kilómetros en dos horas. La situación puede complicarse todavía más porque la dirección del viento podría cambiar y conducir las llamas hacia zonas que hasta ahora no se habían visto afectadas.

El presidente andaluz ha advertido de que los grandes incendios pueden superar barreras naturales y artificiales. «He visto fuegos cruzar ríos y pantanos», ha afirmado al valorar la posibilidad de que las llamas alcancen el otro lado de la autovía A-7.

10/07/2026 Vivienda afectada por el incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización que señala que siguen trabajando para analizar si puede haber más víctimas ya que por el momento hay 19 desaparecidos. Además unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en torno al incendio forestal el cual presenta una evolución &quot;desfavorable&quot;. SOCIEDAD Francisco J. Olmo - Europa Press

Vivienda afectada por el incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización que señala que siguen trabajando para analizar si puede haber más víctimas ya que por el momento hay 19 desaparecidos. Además unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en torno al incendio forestal el cual presenta una evolución "desfavorable". SOCIEDAD Francisco J. Olmo - Europa Press / Francisco J. Olmo - Europa Press

Pinares, esparto y matorral alimentan el incendio

A las condiciones meteorológicas se suma la presencia de pinares, esparto y extensas zonas de matorral, materiales vegetales que facilitan la combustión y aumentan la intensidad del fuego.

La continuidad de la vegetación permite que las llamas avancen sin apenas interrupciones. La pendiente también favorece su propagación hacia las partes altas del terreno, ya que el calor asciende y precalienta la vegetación situada por delante del frente.

El incendio habría superado ya las 4.000 hectáreas afectadas, aunque se trata de una estimación provisional que deberá actualizarse conforme avance la medición técnica del perímetro. La Agencia de Emergencias de Andalucía dispone de un visor oficial para consultar la evolución de los incendios forestales activos y las intervenciones del dispositivo Infoca.

Un terreno escarpado que impide el acceso de maquinaria

La orografía de la zona representa otra de las grandes dificultades para los equipos desplegados. El incendio afecta a espacios de barrancos y fuertes desniveles en los que no pueden entrar con facilidad las autobombas ni la maquinaria pesada.

Esta limitación obliga a concentrar buena parte del trabajo en medios aéreos y en brigadas terrestres que deben desplazarse a pie hasta los lugares accesibles.

El Plan Infoca constituye el marco andaluz de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y tiene entre sus objetivos principales la protección de la población y del patrimonio natural de la comunidad.

Unos 500 efectivos y 16 medios aéreos contra el fuego

En el dispositivo trabajan actualmente alrededor de 500 efectivos y 16 medios aéreos, según la información facilitada por el presidente de la Junta.

Los equipos están centrados en contener los distintos frentes, proteger las viviendas próximas y realizar batidas en las zonas a las que pueden acceder. Estas inspecciones tienen como objetivo localizar a personas desaparecidas y comprobar el interior de las casas alcanzadas por las llamas.

Las labores se desarrollan con especial dificultad en los núcleos diseminados y en las viviendas aisladas situadas entre barrancos y masas forestales.

El control del incendio será lento

Juanma Moreno ha advertido de que la fase de control del incendio «será lenta». La extensión del perímetro, la complejidad del terreno y la posibilidad de cambios repentinos en la dirección del viento dificultan la estabilización.

Noticias relacionadas y más

La proximidad del fuego a la A-7 también ha obligado a realizar cortes de tráfico. Las restricciones pueden variar según la evolución de las llamas y las necesidades de los servicios de emergencia.

Qué deben hacer los vecinos ante el incendio

La recomendación principal es no acercarse a la zona afectada, mantener despejadas las carreteras para los vehículos de emergencia y respetar los cortes establecidos.

Los vecinos deben seguir exclusivamente las indicaciones del 112 Andalucía, la Guardia Civil, la Policía Local y los responsables del operativo. El 112 es el teléfono único y gratuito para comunicar cualquier emergencia sanitaria, de seguridad, salvamento o extinción de incendios en Andalucía.

En caso de recibir una orden de evacuación, no se deben improvisar caminos ni regresar a las viviendas hasta que los servicios de emergencia confirmen que es seguro hacerlo.

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