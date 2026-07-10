Un poste eléctrico, principal hipótesis del origen del incendio de Los Gallardos

El tendido eléctrico aparece como la principal hipótesis sobre el origen del incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Así lo han señalado este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, mientras continúa la investigación sobre uno de los incendios más graves registrados en la comunidad.

El balance provisional se sitúa en al menos once personas fallecidas, aunque las autoridades no descartan que la cifra pueda aumentar conforme los equipos de emergencia accedan a las zonas afectadas. El fuego también ha dejado varios heridos y personas pendientes de localizar.

La caída de un poste eléctrico, bajo investigación

Antonio Sanz ha explicado que el incendio comenzó inicialmente como un fuego de cuneta, pero las llamas avanzaron con enorme rapidez hacia el monte y las áreas habitadas.

El consejero ha apuntado al tendido eléctrico como posible origen, aunque ha insistido en que será la investigación la que determine con precisión qué ocurrió y quién era responsable del mantenimiento de la infraestructura.

Juanma Moreno también señaló inicialmente como hipótesis la caída de un poste eléctrico, que ha terminado confirnando esta mañana y apuntó que exigirán las correspondientes responsabilidades a la entidad encargada de su conservación.

Red Eléctrica niega que la línea sea de su propiedad

Red Eléctrica ha indicado que la línea de alta tensión afectada no pertenece a su red de transporte. La empresa ha trasladado además su reconocimiento a los equipos de emergencia y extinción desplegados en la zona.

Esta aclaración no permite determinar todavía quién era el titular de la instalación ni si el tendido fue la causa del incendio o resultó dañado una vez iniciado el fuego.

La investigación deberá reconstruir el origen de las llamas y establecer si existieron fallos en la infraestructura, en su mantenimiento o en las medidas preventivas.

Un incendio de avance rápido y difícil extinción

Sanz ha destacado la velocidad con la que se propagaron las llamas y ha descartado que se trate de un incendio de sexta generación, término utilizado para los fuegos capaces de modificar las condiciones atmosféricas de su entorno.

La complejidad de la emergencia se explica, según el consejero, por la existencia de numerosas viviendas y cortijos diseminados por la sierra, además de un terreno atravesado por barrancos que dificulta el acceso de los medios terrestres.

«Hay prácticamente infinitos diseminados» y zonas donde «no puede entrar ni la maquinaria», ha señalado sobre las dificultades afrontadas por los operativos.

Más de 3.000 hectáreas dentro del perímetro del fuego

El incendio presenta un perímetro aproximado de 3.150 hectáreas, aunque esta cifra no equivale necesariamente a toda la superficie finalmente calcinada. La delimitación definitiva deberá realizarse cuando termine la emergencia y los técnicos puedan evaluar la severidad del fuego.

La Junta mantiene disponible un visor oficial con información actualizada sobre las intervenciones del dispositivo Infoca en los incendios forestales activos en Andalucía.

Cerca de 500 efectivos trabajan en Los Gallardos

En las tareas de emergencia participan 464 profesionales y 124 vehículos. El operativo incluye 21 retenes, alrededor de 150 bomberos forestales y nueve camiones, además de técnicos, sanitarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

También se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedente de Morón de la Frontera, con 64 militares, doce vehículos autobomba y dos nodrizas.

Los equipos mantienen como prioridades la búsqueda de personas, la protección de las viviendas situadas en zonas diseminadas y la contención de los distintos frentes del incendio.

Emergencias pide evitar las zonas afectadas

Las autoridades insisten en que los vecinos deben seguir exclusivamente las indicaciones del 112, la Guardia Civil, la Policía Local y los responsables del operativo.

También piden no acercarse al incendio, mantener despejadas las vías para los vehículos de emergencia y no utilizar caminos alternativos que no hayan sido autorizados.

Ante una orden de evacuación, la población debe abandonar la zona por la ruta indicada y no regresar a su vivienda hasta que los servicios de emergencia confirmen que es seguro hacerlo.