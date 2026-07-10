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¿Por qué no sonó el ES-Alert en el incendio de Los Gallardos?

La Junta de Andalucía alega fallos de cobertura y la necesidad de órdenes personalizadas para justificar la ausencia del sistema ES-Alert

El Ejército del Aire combate el incendio de Los Gallardos

El Ejército del Aire combate el incendio de Los Gallardos

Javi Carrión

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Laura Rubio

Laura Rubio

Los Gallardos

Como en cada catástrofe natural, uno de los grandes debates se centra en si se podrían haber evitado los daños y si se avisó correctamente de la urgencia de la situación. En el caso de los incendios de Los Gallardos, los vecinos se hacen una pregunta: ¿por qué no sonó el ES-Alert?

Zonas sin cobertura

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha respondido a este interrogante. Por un lado, Moreno ha asegurado que la cobertura falló en varios puntos de la localidad, por lo que la alarma no llegaría correctamente a todos los teléfonos.

Órdenes personalizadas

Además, Moreno asegura que no todas las viviendas debían tomar las mismas medidas. Mientras unos tenían que quedarse confinados, otros tenían que abandonar su hogar, pero no todos por la misma ruta. Por ello, en vista de que cada vecino tenía una orden específica, evitaron generar confusión con un mismo mensaje para todos.

Para asegurarse de dar la orden concreta en cada caso, se les informó presencialmente a cada una de las viviendas.

Los vecinos fueron informados presencialmente

El alcalde de Bédar, junto a efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, informaron a cada vecino de cómo debía de actuar, dando órdenes concretas de rutas de huida en el caso de los que debían abandonar el domicilio, y pidiéndoles a otros quedarse en sus hogares. Las distintas órdenes se establecieron teniendo en cuenta la ubicación de cada vivienda y estudiando las mejores opciones en cada caso para garantizar la supervivencia de los vecinos, tal y como ha explicado el presidente.

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Doce fallecidos

En menos de 24 horas, el incendio originado en la localidad almeriense de Los Gallardos, se ha convertido en uno de los más rápidos y complejos de los últimos años. Doce fallecidos, veintitrés desaparecidos y más de 600 personas han sido desalojadas en las últimas horas.

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