La cala de Andalucía con una piscina natural entre aguas cristalinas y atardeceres únicos

Andalucía guarda playas y calas que cada verano se convierten en refugio para quienes buscan mar, tranquilidad y paisajes difíciles de olvidar. Entre todos esos rincones del litoral andaluz, hay uno que destaca por sus aguas cristalinas y calmadas, por su entorno rocoso y por una singularidad que lo ha convertido en una de las escapadas más llamativas de la costa de Almería: cuenta con una piscina natural dentro del propio mar.

Se trata de la Cala de Los Cocedores, también conocida como Cala Cerrada, una pequeña playa de apenas 150 metros de longitud situada en el término municipal de Pulpí, muy cerca de Águilas, en la Región de Murcia. Su ubicación, prácticamente en la frontera entre ambas comunidades, permite a los visitantes moverse entre Almería y Murcia con apenas unos pasos por la arena.

La cala, con forma de media luna, se ha consolidado como uno de los enclaves más fotografiados y buscados de esta zona del litoral por la transparencia de sus aguas, los acantilados que la abrazan y la sensación de estar en una pequeña bahía protegida del oleaje.

Cala de Los Cocedores, la playa de Almería con piscina natural

El gran atractivo de la Cala de Los Cocedores es su particular configuración natural. Sus aguas tranquilas forman una especie de piscina natural, un espacio especialmente apreciado por familias con niños, que encuentran aquí una zona más resguardada para jugar, refrescarse o aprender a nadar.

A esta singularidad se suma la belleza del entorno. La cala está rodeada por una montaña moldeada por la erosión durante siglos, con cavidades y formas que han acabado siendo parte de la identidad visual de este lugar. Muchos bañistas aprovechan esos huecos naturales para explorar el paisaje, buscar sombra o disfrutar de algunas de las mejores vistas de la costa.

La combinación de arena fina, agua clara y formaciones rocosas da a esta playa un aspecto muy reconocible, distinto al de otros puntos más extensos y concurridos del litoral almeriense.

La Cala de Los Cocedores se encuentra en Pulpí, a escasos metros del municipio murciano de Águilas, situado al otro lado de la playa. / A. Cáceres.

Una cala entre Almería y Murcia con fácil acceso

Otro de los rasgos que hacen especial a esta playa es su localización. La Cala de Los Cocedores se encuentra en Pulpí, a escasos metros del municipio murciano de Águilas, lo que convierte este enclave en un punto de unión entre dos litorales muy frecuentados durante los meses de verano.

Ese fácil acceso ha contribuido a aumentar su popularidad. Aunque no alcanza la masificación de otras playas más conocidas de Almería, sí suele registrar una alta ocupación en temporada estival, especialmente en las horas centrales del día y durante los fines de semana.

Por eso, quienes quieran disfrutar de este entorno con más calma suelen encontrar en las primeras horas de la mañana o en el tramo final de la tarde una mejor oportunidad para contemplar la cala con mayor tranquilidad.

El origen del nombre de Los Cocedores

El nombre de esta playa no es casual. La denominación de Los Cocedores está vinculada a la existencia en este entorno de una antigua fábrica dedicada a cocer esparto, una actividad que durante años fue una fuente de ingresos para vecinos de la zona.

Aunque aquella instalación terminó cerrando, el topónimo quedó ligado para siempre a esta cala, que hoy es mucho más conocida por su valor paisajístico, sus aguas transparentes y su atractivo como enclave natural.

Los antiguos cocederos de esparto se encuentran excavados en la roca, junto al rebalaje. / A. Cáceres.

Vistas a la isla de Terreros desde una cala única

Desde la Cala de Los Cocedores también se puede divisar la isla de Terreros, un enclave de origen volcánico declarado Monumento Natural. Su presencia añade aún más valor paisajístico a esta playa, que combina en un mismo espacio vistas abiertas al mar, formaciones rocosas, fondo marino y un entorno de gran interés natural.

La riqueza del paisaje, la variedad de aves y el atractivo de sus aguas han convertido este punto del litoral de Almería en una visita muy recomendable para quienes buscan una cala diferente en Andalucía.

Con su piscina natural, su forma de media luna y sus atardeceres sobre el Mediterráneo, la Cala de Los Cocedores se mantiene como uno de esos rincones que explican por qué la costa andaluza sigue siendo uno de los destinos favoritos para disfrutar del verano.