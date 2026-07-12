Incendio Los Gallardos
Continúan los trabajos para extinguir el incendio de Los Gallardos mientras se asegura el perímetro
Las llamas aún permanecen activas en algunos puntos concretos, según las últimas imágenes aportadas por el sistema Copernicus
Continúan las labores para la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos, Almería, durante este domingo tras una noche en la que los miembros del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos integrados en el dispositivo han trabajado para asegurar el perímetro y evitar reproducciones en puntos calientes.
Las llamas, que tras el paso al ataque de los equipos este sábado se muestran más contenidas y han afectado a un espacio prácticamente acotado de 6.600 hectáreas, aún permanecen activas en algunos puntos concretos, según las últimas imágenes aportadas por el sistema Copernicus.
Reactivaciones extinguidas y perímetro asentado
Así, durante la noche, los militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) han mantenido las labores por las que han extinguido reactivaciones, han asentado el perímetro y han empleado drones para localizar puntos calientes en barrios y localidades como El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos.
Por otra parte, desde la UME, han empleado la noche para revisar los caminos y las viviendas aisladas que han podido verse afectadas con el fuego. Esta tarea ha sido ejecutada en coordinación con la Guardia Civil.
El incendio ha dejado confirmados 12 fallecidos, 18 heridos, de ellos cinco en la UCI, y 23 desaparecidos. Los cuerpos aún están analizándose para saber su identidad y poder identificar si corresponden con las denuncias formales de desaparecidos.
Considerando estos datos, el fuego se convierte así en el siniestro forestal con consecuencias humanas más graves registrado hasta ahora en Andalucía.
Regreso de los más de 600 desalojados a sus residencias
Fue a última hora de este sábado cuando la Junta de Andalucía autorizaba el "regreso seguro" de más de 600 desalojados a sus residencias y estancias de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de Los Gallardos, toda vez que se levantaba el "confinamiento" declarado en Lubrín.
Las "perspectivas favorables" avanzadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central, con una significativa reducción del viento y un aumento de la humedad, apuntaban a la posibilidad de que el incendio, originado por la caída de un poste de luz en una cuneta próxima a la pedanía de Almocáizar, junto a la carretera N-340, pudiera darse por estabilizado o controlado este domingo.
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